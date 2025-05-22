Ветераны ФСБ засудили уральского рейдера Федулева

23 мая 2025 в 08:53 Размер текста - 17 +

Павел Федулев был осужден по ряду тяжких статей УК РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Экс-руководители одного из отделов управления ФСБ по Свердловской области полковник Владимир Зязев и подполковник Олег Попов (оба — в отставке) выиграли суд о защите чести и достоинства у уральского рейдера Павла Федулева, осужденного за тяжкие преступления. Почему ветераны спецслужбы подали коллективный иск к Федулеву, которого когда-то задерживали, — в материале URA.RU. Федулев стал знаменит в регионе в «девяностые». Он держал под контролем несколько предприятий и параллельно с бизнесом занимался политикой. В 2007 году его осудили за организацию беспорядков и захват рынка «Оборонснабсбыт» в 2003-м. Затем появилось второе уголовное дело. В 2011-м рейдера приговорили к 20 годам в колонии за организацию семи убийств, формирование преступной группировки, мошенничество и захваты предприятий «Уральский завод бытовой техники», «КомпаньонПром», «Актай-М» и «Вагран». В прошлом году Федулев добился перевода в исправительный центр. Сейчас он в Соликамске. Новость по теме Убийства, захват предприятий, политика: Павел Федулев выходит на свободу Федулев публично обвинил Зязева и Попова в фальсификации уголовного дела. Федулев считает, что, фабрикуя дело, они спасали от уголовки своего товарища, бизнесмена Игоря Юрлова, с которым якобы похищали имущество рейдера. Такое заявление Федулев сделал в 2013 году в суде. Через год Федулев заявил, что отправит жалобу на чекистов в Генпрокуратуру РФ. Но этого так и не сделал, сказал URA.RU Зязев. «У каждого гражданина есть право обратиться в надзорное ведомство. Федулев, по сути, злоупотребил своим правом. В 2018—2019 годах я сделал запрос в Гепрокуратуру, мне ответили, что заявление от Федулева им не поступало», — добавил ветеран ФСБ. Он с коллегой обратился в екатеринбургский суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Федулев не смог доказать причастность сотрудников ФСБ к противоправной деятельности. Суд обязал Федулева выплатить Зязеву и Попову по 100 тысяч рублей. «Правда, решение заочное. Это значит, что ответчик пока с ним не ознакомился и непонятно, как отреагирует. Он может его обжаловать, тогда рассмотрение дела перейдет в другую инстанцию. Но на этой стадии суд удовлетворил почти все наши требования. Деньги отправим нашим бойцам, которые участвуют в спецоперации на Украине, или в детский дом», — пообещал Зязев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-руководители одного из отделов управления ФСБ по Свердловской области полковник Владимир Зязев и подполковник Олег Попов (оба — в отставке) выиграли суд о защите чести и достоинства у уральского рейдера Павла Федулева, осужденного за тяжкие преступления. Почему ветераны спецслужбы подали коллективный иск к Федулеву, которого когда-то задерживали, — в материале URA.RU. Федулев стал знаменит в регионе в «девяностые». Он держал под контролем несколько предприятий и параллельно с бизнесом занимался политикой. В 2007 году его осудили за организацию беспорядков и захват рынка «Оборонснабсбыт» в 2003-м. Затем появилось второе уголовное дело. В 2011-м рейдера приговорили к 20 годам в колонии за организацию семи убийств, формирование преступной группировки, мошенничество и захваты предприятий «Уральский завод бытовой техники», «КомпаньонПром», «Актай-М» и «Вагран». В прошлом году Федулев добился перевода в исправительный центр. Сейчас он в Соликамске. Федулев публично обвинил Зязева и Попова в фальсификации уголовного дела. Федулев считает, что, фабрикуя дело, они спасали от уголовки своего товарища, бизнесмена Игоря Юрлова, с которым якобы похищали имущество рейдера. Такое заявление Федулев сделал в 2013 году в суде. Через год Федулев заявил, что отправит жалобу на чекистов в Генпрокуратуру РФ. Но этого так и не сделал, сказал URA.RU Зязев. «У каждого гражданина есть право обратиться в надзорное ведомство. Федулев, по сути, злоупотребил своим правом. В 2018—2019 годах я сделал запрос в Гепрокуратуру, мне ответили, что заявление от Федулева им не поступало», — добавил ветеран ФСБ. Он с коллегой обратился в екатеринбургский суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Федулев не смог доказать причастность сотрудников ФСБ к противоправной деятельности. Суд обязал Федулева выплатить Зязеву и Попову по 100 тысяч рублей. «Правда, решение заочное. Это значит, что ответчик пока с ним не ознакомился и непонятно, как отреагирует. Он может его обжаловать, тогда рассмотрение дела перейдет в другую инстанцию. Но на этой стадии суд удовлетворил почти все наши требования. Деньги отправим нашим бойцам, которые участвуют в спецоперации на Украине, или в детский дом», — пообещал Зязев.