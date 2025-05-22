22 мая 2025

В Нижнем Тагиле молния ударила в трамвай: подробности

В Нижнем Тагиле трамвай, в который попала молния, отбуксировали
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, трамвай
ЧП произошло 22 мая (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 22 мая в трамвай №15 попала молния, пассажиров срочно эвакуировали. Подробности происшествия URA.RU рассказали в «Тагильском трамвае».

«От удара вышел из строя один из элементов электронного оборудование трамвая. Вагон не смог продолжить движение, его взяли на буксир следом идущим вагоном», — сказали в организации.

Пассажиры могли уехать по тем же билетам на другом трамвае. Обошлось без пострадавших.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 22 мая в трамвай №15 попала молния, пассажиров срочно эвакуировали. Подробности происшествия URA.RU рассказали в «Тагильском трамвае». «От удара вышел из строя один из элементов электронного оборудование трамвая. Вагон не смог продолжить движение, его взяли на буксир следом идущим вагоном», — сказали в организации. Пассажиры могли уехать по тем же билетам на другом трамвае. Обошлось без пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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