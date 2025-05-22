В Нижнем Тагиле молния ударила в трамвай: подробности

ЧП произошло 22 мая (архивное фото)
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 22 мая в трамвай №15 попала молния, пассажиров срочно эвакуировали. Подробности происшествия URA.RU рассказали в «Тагильском трамвае».
«От удара вышел из строя один из элементов электронного оборудование трамвая. Вагон не смог продолжить движение, его взяли на буксир следом идущим вагоном», — сказали в организации.
Пассажиры могли уехать по тем же билетам на другом трамвае. Обошлось без пострадавших.
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