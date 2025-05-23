В Екатеринбурге назвали главного хедлайнера фестиваля «Движение»

На фестивале «Движение» в Екатеринбурге главным хедлайнером 8 июня станет Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы». Об этом на пресс-конференции сообщили организаторы, передает корреспондент URA.RU.
«В воскресенье в 21:00 мы ждем Диану Арбенину и группу „Ночные снайперы“. Уверен, что будет очень круто», — заявил сопредседатель оргкомитета фестиваля Владимир Кашкин. Певица выступит в Историческом сквере.
Событие пройдет 7 и 8 июня в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Посетители смогут насладиться мотосоревнованиями, лекциями, выставками, водным шоу и концертами звезд, среди хедлайнеров — Найк Борзов, «Комната Культуры», «Заточка». На открытии разминку проведет боксер Костя Цзю.
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