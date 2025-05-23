В Екатеринбурге назвали главного хедлайнера фестиваля «Движение»

Главным хедлайнером фестиваля «Движение» в Екатеринбурге станет Диана Арбенина
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Первый на Урале фестиваль музыки, спорта и мотокультуры "Движение". Екатеринбург
Фестиваль пройдет 7 и 8 июня Фото:
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Мотофестиваль «Движение» в Екатеринбурге и Верхней Пышме

На фестивале «Движение» в Екатеринбурге главным хедлайнером 8 июня станет Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы». Об этом на пресс-конференции сообщили организаторы, передает корреспондент URA.RU.

«В воскресенье в 21:00 мы ждем Диану Арбенину и группу „Ночные снайперы“. Уверен, что будет очень круто», — заявил сопредседатель оргкомитета фестиваля Владимир Кашкин. Певица выступит в Историческом сквере.

Событие пройдет 7 и 8 июня в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Посетители смогут насладиться мотосоревнованиями, лекциями, выставками, водным шоу и концертами звезд, среди хедлайнеров — Найк Борзов, «Комната Культуры», «Заточка». На открытии разминку проведет боксер Костя Цзю.

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На фестивале «Движение» в Екатеринбурге главным хедлайнером 8 июня станет Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы». Об этом на пресс-конференции сообщили организаторы, передает корреспондент URA.RU. «В воскресенье в 21:00 мы ждем Диану Арбенину и группу „Ночные снайперы“. Уверен, что будет очень круто», — заявил сопредседатель оргкомитета фестиваля Владимир Кашкин. Певица выступит в Историческом сквере. Событие пройдет 7 и 8 июня в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Посетители смогут насладиться мотосоревнованиями, лекциями, выставками, водным шоу и концертами звезд, среди хедлайнеров — Найк Борзов, «Комната Культуры», «Заточка». На открытии разминку проведет боксер Костя Цзю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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