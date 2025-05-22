Рабочий на свердловском оборонном заводе выпил смертельную кислоту

Несчастный случай произошел на одном из оборонных заводов в Екатеринбурге. Мужчина во время смены выпил смертельно-опасную кислоту, сообщил URA.RU источник.
«Молодой парень пришел на смену и выпил кислоту, которую применяют в гальванике. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу, у него химический ожог пищевода и желудка. Причины этого поступка неизвестны», — объяснил собеседник агентства.
На заводе по телефону не подтвердили, но и не опровергли информацию. На предприятие направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ ожидается.
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