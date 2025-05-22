22 мая 2025

Рабочий на свердловском оборонном заводе выпил смертельную кислоту

В Екатеринбурге рабочего завода госпитализировали с химическим ожогом пищевода
© Служба новостей «URA.RU»
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Парень пришел на смену и выпил ядовитое вещество (архивное фото) Фото:

Несчастный случай произошел на одном из оборонных заводов в Екатеринбурге. Мужчина во время смены выпил смертельно-опасную кислоту, сообщил URA.RU источник.

«Молодой парень пришел на смену и выпил кислоту, которую применяют в гальванике. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу, у него химический ожог пищевода и желудка. Причины этого поступка неизвестны», — объяснил собеседник агентства.

На заводе по телефону не подтвердили, но и не опровергли информацию. На предприятие направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ ожидается.

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Несчастный случай произошел на одном из оборонных заводов в Екатеринбурге. Мужчина во время смены выпил смертельно-опасную кислоту, сообщил URA.RU источник. «Молодой парень пришел на смену и выпил кислоту, которую применяют в гальванике. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу, у него химический ожог пищевода и желудка. Причины этого поступка неизвестны», — объяснил собеседник агентства. На заводе по телефону не подтвердили, но и не опровергли информацию. На предприятие направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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