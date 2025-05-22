Рабочий на свердловском оборонном заводе выпил смертельную кислоту

В Екатеринбурге рабочего завода госпитализировали с химическим ожогом пищевода

23 мая 2025 в 13:30 Размер текста - 17 +

Парень пришел на смену и выпил ядовитое вещество (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Несчастный случай произошел на одном из оборонных заводов в Екатеринбурге. Мужчина во время смены выпил смертельно-опасную кислоту, сообщил URA.RU источник. «Молодой парень пришел на смену и выпил кислоту, которую применяют в гальванике. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу, у него химический ожог пищевода и желудка. Причины этого поступка неизвестны», — объяснил собеседник агентства. На заводе по телефону не подтвердили, но и не опровергли информацию. На предприятие направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несчастный случай произошел на одном из оборонных заводов в Екатеринбурге. Мужчина во время смены выпил смертельно-опасную кислоту, сообщил URA.RU источник. «Молодой парень пришел на смену и выпил кислоту, которую применяют в гальванике. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу, у него химический ожог пищевода и желудка. Причины этого поступка неизвестны», — объяснил собеседник агентства. На заводе по телефону не подтвердили, но и не опровергли информацию. На предприятие направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать случившееся. Ответ ожидается.