Сотни вооруженных бойцов схлестнулись в жесткой схватке под Екатеринбургом. Фото

В Екатеринбурге начались соревнования среди лучших спецназовцев «Вызов»

22 мая 2025 в 16:51 Размер текста - 17 +

За четыре дня состязаний определится сильнейший Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге стартовали четвертые соревнования подразделений спецназа «Вызов», на которые слетелись лучшие бойцы со всей России и даже из зарубежья. Некоторые из них имеют реальный боевой опыт, в том числе на СВО. Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки, которые необходимы в условиях реального боя. URA.RU публикует самые яркие кадры первого дня состязаний. Торжественное открытие состоялось на полигоне «Свердловский». Там собралось 16 команд, одна из которых — спецназ Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. За историю соревнований иностранцы принимали участие в «Вызове» впервые. Также среди наблюдателей были представители Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. «Уверен, в следующем году в состязании примут участие еще больше стран! Соревнования „Вызов“ — это состязания лучших из лучших, сюда приезжают профессионалы высочайшей квалификации», — сказал в приветственном слове заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда. От имени своего шефа, полпреда Артема Жоги, и себя лично он пожелал участникам сил, выдержки и удачи на пути к победе. Врио командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенков пожелал бойцам честной и бескомпромиссной борьбы. «Пусть победит сильнейший», — напутствовал военачальник собравшихся. А мэр Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил, что «Вызов» — это не только красивое зрелище, но и возможность оттачивания навыков командной работы, боевого слаживания и обмен опытом. «Я абсолютно уверен, что полученные здесь навыки помогут вам в вашей боевой работе для сохранения вашей жизни, жизни ваших боевых товарищей, мирного населения, а самое главное — успешного выполнения боевых задач», — высказался глава. Начались соревнования со стрельбы, в которой особенно отличились снайперы из Киргизии. Потом были два испытания — «Башня» и «Штурм». Силовики взбирались на башню, спускались на веревках с третьего этажа, преодолевали полосу препятствий, выбивали мишени из автомата и пистолета, а потом спасали заложника. И все это в полной амуниции весом 20 кило. В остальные дни бойцов ждут упражнения по захвату, освобождению, эвакуации и засаде. 25 мая будет названо имя победителя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге стартовали четвертые соревнования подразделений спецназа «Вызов», на которые слетелись лучшие бойцы со всей России и даже из зарубежья. Некоторые из них имеют реальный боевой опыт, в том числе на СВО. Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки, которые необходимы в условиях реального боя. URA.RU публикует самые яркие кадры первого дня состязаний. Торжественное открытие состоялось на полигоне «Свердловский». Там собралось 16 команд, одна из которых — спецназ Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. За историю соревнований иностранцы принимали участие в «Вызове» впервые. Также среди наблюдателей были представители Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. «Уверен, в следующем году в состязании примут участие еще больше стран! Соревнования „Вызов“ — это состязания лучших из лучших, сюда приезжают профессионалы высочайшей квалификации», — сказал в приветственном слове заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда. От имени своего шефа, полпреда Артема Жоги, и себя лично он пожелал участникам сил, выдержки и удачи на пути к победе. Врио командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенков пожелал бойцам честной и бескомпромиссной борьбы. «Пусть победит сильнейший», — напутствовал военачальник собравшихся. А мэр Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил, что «Вызов» — это не только красивое зрелище, но и возможность оттачивания навыков командной работы, боевого слаживания и обмен опытом. «Я абсолютно уверен, что полученные здесь навыки помогут вам в вашей боевой работе для сохранения вашей жизни, жизни ваших боевых товарищей, мирного населения, а самое главное — успешного выполнения боевых задач», — высказался глава. Начались соревнования со стрельбы, в которой особенно отличились снайперы из Киргизии. Потом были два испытания — «Башня» и «Штурм». Силовики взбирались на башню, спускались на веревках с третьего этажа, преодолевали полосу препятствий, выбивали мишени из автомата и пистолета, а потом спасали заложника. И все это в полной амуниции весом 20 кило. В остальные дни бойцов ждут упражнения по захвату, освобождению, эвакуации и засаде. 25 мая будет названо имя победителя.