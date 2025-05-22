22 мая 2025

Свердловчанка загремела в больницу с неизвестной лихорадкой. Фото

Гангренозная пиодермия вызвала лихорадку и озноб у 49-летней свердловчанки
© Служба новостей «URA.RU»
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Медики спасли жизнь 49-летней женщине (архивное фото) Фото:

49-летняя свердловчанка поступила в неотложном порядке в хирургическое отделение одной из городских больниц Екатеринбурга с лихорадкой, ознобом и сильными болями. У пациентки взяли необходимые анализы, провели компьютерную томографию. Женщину прооперировали, но состояние стабилизовать не удалось. Тогда на помощь медикам был вызван эксперт из Свердловского областного кожно-венерологического диспансера. Лишь после его удалось установить редкое заболевание — гангренозную пиодермию.

«У пациентки взяли необходимые анализы, провели компьютерную томографию. Все свидетельствовало о том, что в организме идет мощный воспалительный процесс. Хирурги установили диагноз абсцесса селезенки и абдоминального сепсиса. Было проведено хирургическое вмешательство, назначены необходимые антибиотики, проведено переливание крови. Несмотря на послеоперационную терапию, состояние не стабилизировалось», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава.

В критической ситуации к лечению подключился эксперт из Свердловского областного кожно-венерологического диспансера. После детального осмотра и консилиума врачей удалось установить правильный диагноз — гангренозная пиодермия. Это крайне редкое заболевание, относящееся к нейтрофильным дерматозам: иммунная система начинает атаковать собственные ткани, вызывая разрушительные процессы в организме. Благодаря слаженной работе хирургов и дерматовенерологов, а также своевременно поставленному редкому диагнозу женщину удалось спасти. Позже пациентку выписали из стационара.

Врачам удалось спасти женщину
Врачам удалось спасти женщину
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49-летняя свердловчанка поступила в неотложном порядке в хирургическое отделение одной из городских больниц Екатеринбурга с лихорадкой, ознобом и сильными болями. У пациентки взяли необходимые анализы, провели компьютерную томографию. Женщину прооперировали, но состояние стабилизовать не удалось. Тогда на помощь медикам был вызван эксперт из Свердловского областного кожно-венерологического диспансера. Лишь после его удалось установить редкое заболевание — гангренозную пиодермию. «У пациентки взяли необходимые анализы, провели компьютерную томографию. Все свидетельствовало о том, что в организме идет мощный воспалительный процесс. Хирурги установили диагноз абсцесса селезенки и абдоминального сепсиса. Было проведено хирургическое вмешательство, назначены необходимые антибиотики, проведено переливание крови. Несмотря на послеоперационную терапию, состояние не стабилизировалось», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава. В критической ситуации к лечению подключился эксперт из Свердловского областного кожно-венерологического диспансера. После детального осмотра и консилиума врачей удалось установить правильный диагноз — гангренозная пиодермия. Это крайне редкое заболевание, относящееся к нейтрофильным дерматозам: иммунная система начинает атаковать собственные ткани, вызывая разрушительные процессы в организме. Благодаря слаженной работе хирургов и дерматовенерологов, а также своевременно поставленному редкому диагнозу женщину удалось спасти. Позже пациентку выписали из стационара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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