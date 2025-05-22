49-летняя свердловчанка поступила в неотложном порядке в хирургическое отделение одной из городских больниц Екатеринбурга с лихорадкой, ознобом и сильными болями. У пациентки взяли необходимые анализы, провели компьютерную томографию. Женщину прооперировали, но состояние стабилизовать не удалось. Тогда на помощь медикам был вызван эксперт из Свердловского областного кожно-венерологического диспансера. Лишь после его удалось установить редкое заболевание — гангренозную пиодермию.
«У пациентки взяли необходимые анализы, провели компьютерную томографию. Все свидетельствовало о том, что в организме идет мощный воспалительный процесс. Хирурги установили диагноз абсцесса селезенки и абдоминального сепсиса. Было проведено хирургическое вмешательство, назначены необходимые антибиотики, проведено переливание крови. Несмотря на послеоперационную терапию, состояние не стабилизировалось», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава.
В критической ситуации к лечению подключился эксперт из Свердловского областного кожно-венерологического диспансера. После детального осмотра и консилиума врачей удалось установить правильный диагноз — гангренозная пиодермия. Это крайне редкое заболевание, относящееся к нейтрофильным дерматозам: иммунная система начинает атаковать собственные ткани, вызывая разрушительные процессы в организме. Благодаря слаженной работе хирургов и дерматовенерологов, а также своевременно поставленному редкому диагнозу женщину удалось спасти. Позже пациентку выписали из стационара.
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