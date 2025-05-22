Общество Свердловские приставы ужесточат контроль за должниками В Свердловской области появится реестр должников по алиментам 23 мая 2025 в 11:06 Размер текста - 17 + В регионе появится единая база должников по алиментам Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области с 25 мая появится реестр должников по алиментам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП. Попавшие в базу должники могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. Кроме того, в реестр будут вносить лиц, которые не платят алименты недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям. Сведения о должниках будут в открытом доступе до полного погашения задолженности. С начала года в области с 29 тысяч должников взыскано 680 млн рублей в пользу детей. Около 1,5 тысячи должников привлечено к административной ответственности, 650 — к уголовной, заключили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловской области с 25 мая появится реестр должников по алиментам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП. Попавшие в базу должники могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. Кроме того, в реестр будут вносить лиц, которые не платят алименты недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям. Сведения о должниках будут в открытом доступе до полного погашения задолженности. С начала года в области с 29 тысяч должников взыскано 680 млн рублей в пользу детей. Около 1,5 тысячи должников привлечено к административной ответственности, 650 — к уголовной, заключили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям