Свердловские приставы ужесточат контроль за должниками

В Свердловской области с 25 мая появится реестр должников по алиментам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП.
Попавшие в базу должники могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. Кроме того, в реестр будут вносить лиц, которые не платят алименты недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям. Сведения о должниках будут в открытом доступе до полного погашения задолженности.
С начала года в области с 29 тысяч должников взыскано 680 млн рублей в пользу детей. Около 1,5 тысячи должников привлечено к административной ответственности, 650 — к уголовной, заключили в ведомстве.
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