22 мая 2025

Свердловские приставы ужесточат контроль за должниками

В Свердловской области появится реестр должников по алиментам
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное разбирательство по Фонду Ройзмана. Екатеринбург, фссп, судебный пристав
В регионе появится единая база должников по алиментам Фото:

В Свердловской области с 25 мая появится реестр должников по алиментам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП.

Попавшие в базу должники могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. Кроме того, в реестр будут вносить лиц, которые не платят алименты недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям. Сведения о должниках будут в открытом доступе до полного погашения задолженности.

С начала года в области с 29 тысяч должников взыскано 680 млн рублей в пользу детей. Около 1,5 тысячи должников привлечено к административной ответственности, 650 — к уголовной, заключили в ведомстве.

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В Свердловской области с 25 мая появится реестр должников по алиментам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП. Попавшие в базу должники могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. Кроме того, в реестр будут вносить лиц, которые не платят алименты недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям. Сведения о должниках будут в открытом доступе до полного погашения задолженности. С начала года в области с 29 тысяч должников взыскано 680 млн рублей в пользу детей. Около 1,5 тысячи должников привлечено к административной ответственности, 650 — к уголовной, заключили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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