Будет ли в Екатеринбурге новая филармония: отвечают директор и министр

Строительство нового зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге находится в стадии подготовки необходимых документов. Об этом в ходе подписания трехсторонних соглашений о присоединении шести муниципалитетов (Верхний Тагил, Горноуральский, Кировград, Кушва, Невьянск и ЗАТО Свободный) к проекту учреждения «Муниципальный органный концертный зал» рассказала министр культуры области Светлана Учайкина, сообщает корреспондент URA.RU.
«Мы все еще в подготовке необходимых документов», — заявила Учайкина. Добавив, что новый концертный зал должны построить, так как «мечты сбываются».
В беседе с журналистами директор Свердловской филармонии Александр Колотурский подчеркнул, что ему ничего неизвестно о планах строительства нового зала. «Бюджет выделили не мне, а Минстрою. Решение это правительства, поэтому все вопросы туда. Если бы это было месяц тому назад, какой-то информацией я владел. Сейчас информация совершенно другая — полностью отсутствует. Месяц назад была нормальная информация, а сейчас нет информации», — добавил он.
В ноябре 2019 года экс-губернатор Евгений Куйвашев вместе с дирижером Валерием Гергиевым представил эскизы своего имиджевого проекта, подготовленные бюро Zaha Hadid Architects. По замыслу, новый зал должен был иметь 2300 мест. Построить его планировали к 2023 году — 300-летию столицы Урала. Для этого снесли жилой дом на улице Карла Либкнехта. Однако сначала сроки сдвинули из-за пандемии коронавируса, затем — в связи с начало СВО на Украине. Соблюдая санкции, наложенные на Россию, бюро Zaha Hadid Architects ушло из страны.
Вернулись к проекту в 2024-м году, заложив на него 300 миллионов рублей. Еще 600 млн из областной казны решили выделить в 2025-м, 700 млн — в 2026-м.
В марте 2025 года был объявлен тендер по поиску подрядчика на строительство восьмиэтажного здания с основным концертным залом на 1200-1500 зрителей и малым для 250 человек. Общая площадь объекта должна была составить 30 тысяч квадратных метров. Власти готовы были отдать за это 14,7 миллиарда рублей. Однако в апреле поиск подрядчика на строительство новой филармонии в Екатеринбурге был остановлен при участии врио губернатора Дениса Паслера.
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