22 мая 2025

Центральную улицу Екатеринбурга перекроют на два дня. Карта

В Екатеринбурге перекроют улицу Воеводина из-за Фестиваля барбекю
© Служба новостей «URA.RU»
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Улицу Воеводина перекроют с восьми утра
Улицу Воеводина перекроют с восьми утра Фото:

В Екатеринбурге на два дня перекроют улицу Воеводина из-за Фестиваля барбекю. Об этом URA.RU рассказали в мэрии.

«На время проведения фестиваля, с 08:00 до 20:00 24 и 25 мая, улица Воеводина (от дома № 4 по Воеводина до дома № 28 по проспекту Ленина) будет закрыта», — пояснили в пресс-службе. Само мероприятие пройдет в Историческом сквере.

Посетителей ждут 30 тонн мяса на фудкорте, мастер-классы от шеф-поваров, чайные церемонии, экскурсии, ярмарки и футбольная зона возле Музея изобразительных искусств. Вход на фестиваль свободный.

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В Екатеринбурге на два дня перекроют улицу Воеводина из-за Фестиваля барбекю. Об этом URA.RU рассказали в мэрии. «На время проведения фестиваля, с 08:00 до 20:00 24 и 25 мая, улица Воеводина (от дома № 4 по Воеводина до дома № 28 по проспекту Ленина) будет закрыта», — пояснили в пресс-службе. Само мероприятие пройдет в Историческом сквере. Посетителей ждут 30 тонн мяса на фудкорте, мастер-классы от шеф-поваров, чайные церемонии, экскурсии, ярмарки и футбольная зона возле Музея изобразительных искусств. Вход на фестиваль свободный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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