Улицу Воеводина перекроют с восьми утра
В Екатеринбурге на два дня перекроют улицу Воеводина из-за Фестиваля барбекю. Об этом URA.RU рассказали в мэрии.
«На время проведения фестиваля, с 08:00 до 20:00 24 и 25 мая, улица Воеводина (от дома № 4 по Воеводина до дома № 28 по проспекту Ленина) будет закрыта», — пояснили в пресс-службе. Само мероприятие пройдет в Историческом сквере.
Посетителей ждут 30 тонн мяса на фудкорте, мастер-классы от шеф-поваров, чайные церемонии, экскурсии, ярмарки и футбольная зона возле Музея изобразительных искусств. Вход на фестиваль свободный.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!