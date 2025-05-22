В поселке Первомайский (Свердловская область, городской округ Горноуральский) ищут 18-летнего Данила Халимова, который имеет инвалидность по зрению. Информация об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Халимов Данил Алексеевич, 18 лет. Инвалидность по зрению», — говорится в публикации волонтеров в соцсети «ВКонтакте».
Данил ростом 163 сантиметра, имеет худощавое телосложение, карие глаза и темно-русые волосы. На момент пропажи был одет в черную куртку, зеленую толстовку, серые брюки и темные кроссовки. Сообщить информацию о местонахождении мужчины можно по телефонам «112» или «8 (800) 700-54-52».
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