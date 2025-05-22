22 мая 2025

В Свердловской области загадочно пропал инвалид. Фото

В поселке Первомайский ищут 18-летнего парня, у него инвалидность по зрению
© Служба новостей «URA.RU»
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У Данила Халимова инвалидность по зрению (архивное фото)
У Данила Халимова инвалидность по зрению (архивное фото) Фото:

В поселке Первомайский (Свердловская область, городской округ Горноуральский) ищут 18-летнего Данила Халимова, который имеет инвалидность по зрению. Информация об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Халимов Данил Алексеевич, 18 лет. Инвалидность по зрению», — говорится в публикации волонтеров в соцсети «ВКонтакте».

Данил ростом 163 сантиметра, имеет худощавое телосложение, карие глаза и темно-русые волосы. На момент пропажи был одет в черную куртку, зеленую толстовку, серые брюки и темные кроссовки. Сообщить информацию о местонахождении мужчины можно по телефонам «112» или «8 (800) 700-54-52».

Ориентировка на Данила
Ориентировка на Данила
Фото:

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В поселке Первомайский (Свердловская область, городской округ Горноуральский) ищут 18-летнего Данила Халимова, который имеет инвалидность по зрению. Информация об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Халимов Данил Алексеевич, 18 лет. Инвалидность по зрению», — говорится в публикации волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Данил ростом 163 сантиметра, имеет худощавое телосложение, карие глаза и темно-русые волосы. На момент пропажи был одет в черную куртку, зеленую толстовку, серые брюки и темные кроссовки. Сообщить информацию о местонахождении мужчины можно по телефонам «112» или «8 (800) 700-54-52».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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