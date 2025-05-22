«Доктрина фекальной войны»: как «черные» технологи фантазировали на свердловских выборах. Фото

На выборах в Свердловской области использовали говнометы и хлебные щипцы

22 мая 2025 в 21:00 Размер текста - 17 +

Листовки, которые выпускали против Евгения Ройзмана в 2014-м, сыграли в его пользу Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Свердловские политконсультанты с ностальгией вспоминают времена, когда в горячий предвыборный сезон баннеры кандидатов-оппонентов закидывали фекалиями, а листовки конкурентов доставали из почтовых ящиков щипцами для хлеба. И, как показали недавние выборы в Ревде, где портили газеты и машины, черные технологии никуда не делись (их просто стало меньше). По просьбе URA.RU представители «старой школы» рассказали, кто и на что раньше был горазд. Выборы в Ревде завершились на прошлой неделе, формировали новую думу. Прежняя, состоящая наполовину из представителей оппозиционных партий, самораспустилась в феврале по инициативе «единороссов». В новый созыв ни один коммунист, «эсер» и «новолюд» уже не попал. Билборды против КПРФ делали оппоненты, уверяет Александр Ивачев Фото со страницы Александра Ивачева, vk.com Лидер свердловской ячейки КПРФ Александр Ивачев обвинил в провале партии «грязные технологии». «Наши оппоненты, не стесняясь, тратили миллионы на то, чтобы в прямом смысле слова засыпать город мусором и уничтожать имущество граждан — все ради того, чтобы вызвать злость к представителям КПРФ. Вся Ревда была увешана плакатами в стиле 90-х. Против наших сильнейших кандидатов были выставлены полные тезки. При этом во всю шла скупка и сгон людей на досрочное голосование», — негодовал он после выборов у себя в соцсетях. При этом знакомый с подходами Ивачева к работе источник вспоминает, как еще на заре своей политической карьеры во время одной из предвыборных гонок он сам же и портил билборды со своей фамилией. «Обычно, конечно, так делают оппоненты, но Ивачев тогда был абсолютно не опасен и никакого интереса для местных жителей не представлял. Ну, висит и висит. Обидно, поэтому они [штаб Ивачева] решили сами баннеры и испортить, привлечь внимание», — утверждает собеседник. Сам же Ивачев говорит, что это сказки. «Я сам себя на машине не сбивал, когда портили мои билборды (действительно, такой инцидент был, прим. URA.RU). Мы сами гонялись за этими людьми, их задерживали сотрудники полиции и даже выписывали штрафы. Политические оппоненты расскажут всякое, чтобы оправдать поражение», — парирует Ивачев. При этом просто испортить билборд краской — скучно и неэффективно. Источник URA.RU рассказывает, как на выборах в Первоуральске к фотографии кандидата-оппонента, стоявшего с вытянутой рукой, пририсовали член. «Было очень смешно», — говорит он. Однако были и более серьезные миссии. «В одном из муниципалитетов оппонент работал в „Водоканале“. А что такое „Водоканал“? Это очистные, это говно и вонь, поэтому решили закидать билборды фекалиями. Причем не один, а во всем округе. Договорились с одним дедом из частного сектора, из его деревянного сортира выкачали говно, закинули в бидон, и ночью „девятка“ ездила и как из джихад-мобиля отстреливала все билборды. С утра менты, пожарные машины, а „девятка“ давно свалила из муниципалитета. Люди пошли на работу — вонища, все стекает, всем все понятно: „Водоканал“ — это дерьмо», — вспоминает собеседник. Свои придумки, которые помогают высмеять оппонента, он гордо называет «доктриной фекальной войны». Главный эффект — человека перестают воспринимать всерьез. В думу Асбеста Наджеда Маслакова, чьи баннеры закидали фекалиями, в итоге прошла Фото: группа «Суровый Асбест», «Одноклассники» Классика нечестной политической борьбы — «черная» пресса, которая раскидывается по почтовым ящикам. Когда про кандидата печатают компрометирующий материал. Причем необязательно, чтобы он соответствовал действительности. «А вы знаете, что у Иванова несколько дач, 10 машин, 20 любовниц, дети за рубежом учатся…» — пересказывает риторику таких агиток другой участник политических войн. Если истории печатаются в газетном формате, то лучше чтобы она мимикрировала под уважаемое издание. Так, например, было на выборах в думу Екатеринбурга-2023. В газете, выполненной в стилистике официального ресурса КПРФ «Свердловская правда», довольно жестко «прошлись» по управленческим качествам промэрских кандидатов Татьяны Вяткиной и Александры Журавлевой, публиковали негативные «отзывы» об их школах (обе — директрисы), а также о якобы принадлежащей Журавлевой недвижимости. В рамках той же кампании использовали и лого «Московского комсомольца». В одном из «номеров» говорилось, что «возбуждены уголовные дела за праймериз ЕР», «городские чиновники нарушают закон о выборах» и что «пойманы скупщики голосов». Вот как это было. Но вообще, куда безопаснее использовать листовки, так как происхождение газет отследить легче. Как правило, концы прячут в типографиях других регионов. Особенно к таким материалам восприимчиво старшее поколение. «20% электората делают выбор прямо на избирательном участке. Бабушка видит в бюллетене фамилию кандидата, про которого читала плохое, и думает: „Только не этот“», — продолжает один из наших собеседников. Раскидать компромат на оппонента — это лишь часть работы. Отдельное искусство — зачистка территории от агиток конкурента. «Выходит бригада чистильщиков и все изымается с участка. И штаб кандидата вынужден снова тратить деньги, чтобы его кандидат „повисел“ на территории. Тут же вопрос, как сделать зачистку быстрой и эффективной. Когда только стали появляться домофоны, ключевой задачей было найти ключи от подъездов, быстро все вытащить из почтовых ящиков. А они тогда у многих были на замках, и чтобы пальцами долго не искать бумагу, использовали щипцы: либо хлебные, либо для гриля», — вспоминает третий опрошенный URA.RU политтехнолог. И повандалить, оставив листовки, сделанные якобы от лица оппонента, валяться на полу подъезда — как будто их раскидали его промоутеры. Героем «черной» прессы не раз становился и бывший «серый кардинал» свердловской политики Владимир Тунгусов. 2018 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Можно также указать адрес приемной и пригласить оставить подпись в пользу специально учрежденного фонда. А взамен получить пять тысяч рублей. «К „автору“ листовок ломятся очереди старушек — это реально работает — все охреневают, а им говорят: нет-нет, вас обманули, пяти тысяч рублей нет. И у них в подкорке откладывается, что от этого кандидата никакой пользы нет. Вот такие манипулятивные технологии», — добавляет собеседник. Портили тиражи соперников и по-другому. «Не мое, но у хороших людей применялось. Я так сделать хотел, но не дали. Если предвыборная касса хорошая, покупаешь драндулет тысяч за 40, и он врезается в машину, которая везет агитацию оппонента. Бюллетени испорчены», — рассказывает пиарщик. Грязные приемы применяются и на этапе праймериз, когда определяется основной кандидат от той или иной партии. Из популярных — выдвижение однофамильца (чтобы запутать электорат), запугивание промоутеров (регулярно встречается и в рамках основных кампаний), обливание зеленкой. «Применялось на территории города Екатеринбурга множество раз. Конечно, лучше всего поймать штабиста, который всем этим командует. Сколько у нас там с переломанными головами лежат после выборов городскую думу, не пересчитать. У меня охранники были на всякий случай», — рассказывает один из собеседников. Особенно буйством «черных» политтехнологий отличаются как раз муниципальные выборы. В 2017 году URA.RU даже делало подборку грязных приемов конкуренции среди кандидатов. Подробнее — в фотогалерее. 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Свердловские политконсультанты с ностальгией вспоминают времена, когда в горячий предвыборный сезон баннеры кандидатов-оппонентов закидывали фекалиями, а листовки конкурентов доставали из почтовых ящиков щипцами для хлеба. И, как показали недавние выборы в Ревде, где портили газеты и машины, черные технологии никуда не делись (их просто стало меньше). По просьбе URA.RU представители «старой школы» рассказали, кто и на что раньше был горазд. Выборы в Ревде завершились на прошлой неделе, формировали новую думу. Прежняя, состоящая наполовину из представителей оппозиционных партий, самораспустилась в феврале по инициативе «единороссов». В новый созыв ни один коммунист, «эсер» и «новолюд» уже не попал. Лидер свердловской ячейки КПРФ Александр Ивачев обвинил в провале партии «грязные технологии». «Наши оппоненты, не стесняясь, тратили миллионы на то, чтобы в прямом смысле слова засыпать город мусором и уничтожать имущество граждан — все ради того, чтобы вызвать злость к представителям КПРФ. Вся Ревда была увешана плакатами в стиле 90-х. Против наших сильнейших кандидатов были выставлены полные тезки. При этом во всю шла скупка и сгон людей на досрочное голосование», — негодовал он после выборов у себя в соцсетях. При этом знакомый с подходами Ивачева к работе источник вспоминает, как еще на заре своей политической карьеры во время одной из предвыборных гонок он сам же и портил билборды со своей фамилией. «Обычно, конечно, так делают оппоненты, но Ивачев тогда был абсолютно не опасен и никакого интереса для местных жителей не представлял. Ну, висит и висит. Обидно, поэтому они [штаб Ивачева] решили сами баннеры и испортить, привлечь внимание», — утверждает собеседник. Сам же Ивачев говорит, что это сказки. «Я сам себя на машине не сбивал, когда портили мои билборды (действительно, такой инцидент был, прим. URA.RU). Мы сами гонялись за этими людьми, их задерживали сотрудники полиции и даже выписывали штрафы. Политические оппоненты расскажут всякое, чтобы оправдать поражение», — парирует Ивачев. При этом просто испортить билборд краской — скучно и неэффективно. Источник URA.RU рассказывает, как на выборах в Первоуральске к фотографии кандидата-оппонента, стоявшего с вытянутой рукой, пририсовали член. «Было очень смешно», — говорит он. Однако были и более серьезные миссии. Свои придумки, которые помогают высмеять оппонента, он гордо называет «доктриной фекальной войны». Главный эффект — человека перестают воспринимать всерьез. Классика нечестной политической борьбы — «черная» пресса, которая раскидывается по почтовым ящикам. Когда про кандидата печатают компрометирующий материал. Причем необязательно, чтобы он соответствовал действительности. «А вы знаете, что у Иванова несколько дач, 10 машин, 20 любовниц, дети за рубежом учатся…» — пересказывает риторику таких агиток другой участник политических войн. Если истории печатаются в газетном формате, то лучше чтобы она мимикрировала под уважаемое издание. Так, например, было на выборах в думу Екатеринбурга-2023. В газете, выполненной в стилистике официального ресурса КПРФ «Свердловская правда», довольно жестко «прошлись» по управленческим качествам промэрских кандидатов Татьяны Вяткиной и Александры Журавлевой, публиковали негативные «отзывы» об их школах (обе — директрисы), а также о якобы принадлежащей Журавлевой недвижимости. В рамках той же кампании использовали и лого «Московского комсомольца». В одном из «номеров» говорилось, что «возбуждены уголовные дела за праймериз ЕР», «городские чиновники нарушают закон о выборах» и что «пойманы скупщики голосов». Вот как это было. Но вообще, куда безопаснее использовать листовки, так как происхождение газет отследить легче. Как правило, концы прячут в типографиях других регионов. Особенно к таким материалам восприимчиво старшее поколение. «20% электората делают выбор прямо на избирательном участке. Бабушка видит в бюллетене фамилию кандидата, про которого читала плохое, и думает: „Только не этот“», — продолжает один из наших собеседников. Раскидать компромат на оппонента — это лишь часть работы. Отдельное искусство — зачистка территории от агиток конкурента. «Выходит бригада чистильщиков и все изымается с участка. И штаб кандидата вынужден снова тратить деньги, чтобы его кандидат „повисел“ на территории. Тут же вопрос, как сделать зачистку быстрой и эффективной. Когда только стали появляться домофоны, ключевой задачей было найти ключи от подъездов, быстро все вытащить из почтовых ящиков. А они тогда у многих были на замках, и чтобы пальцами долго не искать бумагу, использовали щипцы: либо хлебные, либо для гриля», — вспоминает третий опрошенный URA.RU политтехнолог. И повандалить, оставив листовки, сделанные якобы от лица оппонента, валяться на полу подъезда — как будто их раскидали его промоутеры. Можно также указать адрес приемной и пригласить оставить подпись в пользу специально учрежденного фонда. А взамен получить пять тысяч рублей. «К „автору“ листовок ломятся очереди старушек — это реально работает — все охреневают, а им говорят: нет-нет, вас обманули, пяти тысяч рублей нет. И у них в подкорке откладывается, что от этого кандидата никакой пользы нет. Вот такие манипулятивные технологии», — добавляет собеседник. Портили тиражи соперников и по-другому. «Не мое, но у хороших людей применялось. Я так сделать хотел, но не дали. Если предвыборная касса хорошая, покупаешь драндулет тысяч за 40, и он врезается в машину, которая везет агитацию оппонента. Бюллетени испорчены», — рассказывает пиарщик. Грязные приемы применяются и на этапе праймериз, когда определяется основной кандидат от той или иной партии. Из популярных — выдвижение однофамильца (чтобы запутать электорат), запугивание промоутеров (регулярно встречается и в рамках основных кампаний), обливание зеленкой. «Применялось на территории города Екатеринбурга множество раз. Конечно, лучше всего поймать штабиста, который всем этим командует. Сколько у нас там с переломанными головами лежат после выборов городскую думу, не пересчитать. У меня охранники были на всякий случай», — рассказывает один из собеседников. Особенно буйством «черных» политтехнологий отличаются как раз муниципальные выборы. В 2017 году URA.RU даже делало подборку грязных приемов конкуренции среди кандидатов. Подробнее — в фотогалерее.