«Зачем перебарщивать?»: Мизулина раскритиковала запрет на пронос иконы на ЕГЭ в Екатеринбурге

Мизулина отреагировала на запрет проноса иконы на ЕГЭ в Екатеринбурге
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Екатерина Мизулина на встрече с молодежью. Челябинск, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина высказалась о ситуации с запретом на пронос иконы Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина раскритиковала запрет на пронос иконы в кабинет на сдачу ЕГЭ, который произошел в екатеринбургской гимназии №39. Заявление она сделала в своем telegram-канале.

«[Школьнице] сказали, чтобы она оставила [икону] перед входом в кабинет. Может еще и крестик снять надо было? Зачем уж так-то перебарщивать? Я понимаю, что есть регламент. Но нужно быть человечнее к детям. Такие требования абсурдны», — написала Мизулина.

Необычный инцидент произошел утром 23 мая на экзамене по литературе. Сама школьница призналась URA.RU, что икона для нее является оберегом. Она понимала, что пройти в кабинет с ней нельзя, и претензий ни к кому не имеет. В горадминистрации объяснили, что икона не входит в перечень допустимых на ЕГЭ предметов.

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Глава «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина раскритиковала запрет на пронос иконы в кабинет на сдачу ЕГЭ, который произошел в екатеринбургской гимназии №39. Заявление она сделала в своем telegram-канале. «[Школьнице] сказали, чтобы она оставила [икону] перед входом в кабинет. Может еще и крестик снять надо было? Зачем уж так-то перебарщивать? Я понимаю, что есть регламент. Но нужно быть человечнее к детям. Такие требования абсурдны», — написала Мизулина. Необычный инцидент произошел утром 23 мая на экзамене по литературе. Сама школьница призналась URA.RU, что икона для нее является оберегом. Она понимала, что пройти в кабинет с ней нельзя, и претензий ни к кому не имеет. В горадминистрации объяснили, что икона не входит в перечень допустимых на ЕГЭ предметов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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