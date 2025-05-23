«Зачем перебарщивать?»: Мизулина раскритиковала запрет на пронос иконы на ЕГЭ в Екатеринбурге

Мизулина отреагировала на запрет проноса иконы на ЕГЭ в Екатеринбурге

23 мая 2025 в 15:57 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина высказалась о ситуации с запретом на пронос иконы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина раскритиковала запрет на пронос иконы в кабинет на сдачу ЕГЭ, который произошел в екатеринбургской гимназии №39. Заявление она сделала в своем telegram-канале. «[Школьнице] сказали, чтобы она оставила [икону] перед входом в кабинет. Может еще и крестик снять надо было? Зачем уж так-то перебарщивать? Я понимаю, что есть регламент. Но нужно быть человечнее к детям. Такие требования абсурдны», — написала Мизулина. Необычный инцидент произошел утром 23 мая на экзамене по литературе. Сама школьница призналась URA.RU, что икона для нее является оберегом. Она понимала, что пройти в кабинет с ней нельзя, и претензий ни к кому не имеет. В горадминистрации объяснили, что икона не входит в перечень допустимых на ЕГЭ предметов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина раскритиковала запрет на пронос иконы в кабинет на сдачу ЕГЭ, который произошел в екатеринбургской гимназии №39. Заявление она сделала в своем telegram-канале. «[Школьнице] сказали, чтобы она оставила [икону] перед входом в кабинет. Может еще и крестик снять надо было? Зачем уж так-то перебарщивать? Я понимаю, что есть регламент. Но нужно быть человечнее к детям. Такие требования абсурдны», — написала Мизулина. Необычный инцидент произошел утром 23 мая на экзамене по литературе. Сама школьница призналась URA.RU, что икона для нее является оберегом. Она понимала, что пройти в кабинет с ней нельзя, и претензий ни к кому не имеет. В горадминистрации объяснили, что икона не входит в перечень допустимых на ЕГЭ предметов.