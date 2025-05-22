Звезды и виртуозы слетятся с бесплатными выступлениями в Екатеринбург

В Екатеринбурге с бесплатным концертом выступит группа «АК-47»

23 мая 2025 в 13:21 Размер текста - 17 +

Большая часть фестивалей будет бесплатной Фото: Размик Закарян © URA.RU С началом лета в Екатеринбурге и пригороде практически каждую неделю будут выступать знаменитые музыканты. Они приедут на фестивали «Движение», «Безумные дни»,«Денис Мацуев представляет…», «Ночь музыки» и другие. Какие масштабные события ждут горожан в городе и вне его — в обзоре URA.RU. 1 июня: в парке Маяковского пройдет «Арт-пикник» и «Читай, Екатеринбург». Горожан ждут встречи с писателями, лауреатами Алексеем Сальниковым и Светланой Лавровой, палеоантропологом и популяризатором науки из Москвы Станиславом Дробышевским, книжная ярмарка, мастер-классы, гигантская «Дженга», настольные игры, квесты, читальный зал под открытым небом, поэтический «свободный микрофон», спектакли, концерты, экскурсии. Мероприятия пройдут с 11:00 до 19:00, вход бесплатный, но нужна регистрация. 7-8 июня: «Движение» пройдет в двух городах одновременно. Открытие пройдет в Верхней Пышме: в Музейном комплексе абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю проведет разминку, после участники проведут мотопарад до Екатеринбурга. В программе фестиваля — выступления по мотоджимхану, стантрайдингу и мотофристайлу, концерты Найка Борзова, «Комнаты культуры» и других звезд. Вход свободный. 7-9 июня: фестиваль «Денис Мацуев представляет…» проведут в Свердловской филармонии. Открытие пройдет 7 июня, все три дня будет играть легендарный пианист Денис Мацуев. Билеты стоят от 4000 рублей. 19-30 июня: «Коляда-Plays» проведут, несмотря на отсутствие гранта в этом году. Посетителей ждет 39 спектаклей по пьесам уральских драматургов. Среди участников — театры из Москвы, Екатеринбурга, Ижевска, Уфы, Твери, Казани и других городов России, а также будут гости из Монголии. 20-22 июня: фестиваль«Черные ножи» устроят под Первоуральском на горнолыжном комплексе «Теплая». Гостей ждут битва рок-групп, мото-кухня, выступления коллективов «Конец фильма», «Потомучто», «Группировка Свердловск», «Тимертау». Билет на два дня обойдется в 2500 рублей. 21 июня: на базе отдыха «Иволга» под Сысертью пройдет традиционный джазовый фестиваль EverJazz. На двух открытых сценах выступят около 100 музыкантов, в том числе гости из Армении и Кубы. Кроме концертов, гостей ждет ярмарка хендмейда, мастер-классы и лекции. Для детей предусмотрена специальная зона, а также будет работать фуд-корт. Билеты стоят от 3600 рублей. 27 июня: в Екатеринбурге появится более 100 музыкальных площадок на любой вкус. Известно, что в этом году на «Ночи музыки» выступят «АК-47», Ay Yola, Максим Свобода, Кристина Кошелева, Billy’s Band, Ay Yola и другие артисты, но организаторы раскрыли еще не всех хедлайнеров. Мероприятие стартует вечером и завершится около трех часов утра акцией «Светает». 26-29 июня: на «Безумных днях» намечено проведение 120 концертов на таких площадках, как сад Вайнера, Свердловская филармония, Театр юного зрителя, Театр музкомедии, Дом музыки, Концертный зал Маклецкого. Екатеринбург — единственный город России, которому доверяют представлять фестиваль La Folle Journée в одном ряду с Нантом, Токио и Варшавой. Билеты раскупают очень быстро, минимальная цена — от 300 рублей. 29 июня: оревнования потриатлону IronStar пройдут у городского пруда в Екатеринбурге. Участникам предстоит преодолеть вплавь 1,93 км, на велосипеде — 90 км, бегом — 21 км. Старт пройдет от стадиона «Динамо», затем спортсмены пересядут на велосипеды и проедут по центральным улицам и трассе Ново-московского тракта. Каждому атлету подарят стартовый пакет, стоимость участия — от 13 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С началом лета в Екатеринбурге и пригороде практически каждую неделю будут выступать знаменитые музыканты. Они приедут на фестивали «Движение», «Безумные дни»,«Денис Мацуев представляет…», «Ночь музыки» и другие. Какие масштабные события ждут горожан в городе и вне его — в обзоре URA.RU. 1 июня: в парке Маяковского пройдет «Арт-пикник» и «Читай, Екатеринбург». Горожан ждут встречи с писателями, лауреатами Алексеем Сальниковым и Светланой Лавровой, палеоантропологом и популяризатором науки из Москвы Станиславом Дробышевским, книжная ярмарка, мастер-классы, гигантская «Дженга», настольные игры, квесты, читальный зал под открытым небом, поэтический «свободный микрофон», спектакли, концерты, экскурсии. Мероприятия пройдут с 11:00 до 19:00, вход бесплатный, но нужна регистрация. 7-8 июня: «Движение» пройдет в двух городах одновременно. Открытие пройдет в Верхней Пышме: в Музейном комплексе абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю проведет разминку, после участники проведут мотопарад до Екатеринбурга. В программе фестиваля — выступления по мотоджимхану, стантрайдингу и мотофристайлу, концерты Найка Борзова, «Комнаты культуры» и других звезд. Вход свободный. 7-9 июня: фестиваль «Денис Мацуев представляет…» проведут в Свердловской филармонии. Открытие пройдет 7 июня, все три дня будет играть легендарный пианист Денис Мацуев. Билеты стоят от 4000 рублей. 19-30 июня: «Коляда-Plays» проведут, несмотря на отсутствие гранта в этом году. Посетителей ждет 39 спектаклей по пьесам уральских драматургов. Среди участников — театры из Москвы, Екатеринбурга, Ижевска, Уфы, Твери, Казани и других городов России, а также будут гости из Монголии. 20-22 июня: фестиваль«Черные ножи» устроят под Первоуральском на горнолыжном комплексе «Теплая». Гостей ждут битва рок-групп, мото-кухня, выступления коллективов «Конец фильма», «Потомучто», «Группировка Свердловск», «Тимертау». Билет на два дня обойдется в 2500 рублей. 21 июня: на базе отдыха «Иволга» под Сысертью пройдет традиционный джазовый фестиваль EverJazz. На двух открытых сценах выступят около 100 музыкантов, в том числе гости из Армении и Кубы. Кроме концертов, гостей ждет ярмарка хендмейда, мастер-классы и лекции. Для детей предусмотрена специальная зона, а также будет работать фуд-корт. Билеты стоят от 3600 рублей. 27 июня: в Екатеринбурге появится более 100 музыкальных площадок на любой вкус. Известно, что в этом году на «Ночи музыки» выступят «АК-47», Ay Yola, Максим Свобода, Кристина Кошелева, Billy’s Band, Ay Yola и другие артисты, но организаторы раскрыли еще не всех хедлайнеров. Мероприятие стартует вечером и завершится около трех часов утра акцией «Светает». 26-29 июня: на «Безумных днях» намечено проведение 120 концертов на таких площадках, как сад Вайнера, Свердловская филармония, Театр юного зрителя, Театр музкомедии, Дом музыки, Концертный зал Маклецкого. Екатеринбург — единственный город России, которому доверяют представлять фестиваль La Folle Journée в одном ряду с Нантом, Токио и Варшавой. Билеты раскупают очень быстро, минимальная цена — от 300 рублей. 29 июня: оревнования потриатлону IronStar пройдут у городского пруда в Екатеринбурге. Участникам предстоит преодолеть вплавь 1,93 км, на велосипеде — 90 км, бегом — 21 км. Старт пройдет от стадиона «Динамо», затем спортсмены пересядут на велосипеды и проедут по центральным улицам и трассе Ново-московского тракта. Каждому атлету подарят стартовый пакет, стоимость участия — от 13 тысяч рублей.