Губернатор ХМАО распустила окружной оперштаб против коронавируса

08 ноября 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

По словам главы региона, к прежнему формату работы штаба вернутся, если ситуация с коронавирусом в ХМАО ухудшится Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила о прекращении работы оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. Вместо него планируется проводить заседания межведомственной санитарной противоэпидемиологической комиссии. Заявление глава региона сделала во время очередного оперштаба. «На этом уровне заболеваемости заседания регионального оперативного штаба заменяются заседаниями межведомственной санитарной противоэпидемиологической комиссии при правительстве автономного округа для оперативной работы и взаимной деятельности всех участников этого вопроса. По правилам и регламенту — в соответствии с постановлением правительства, касающегося деятельности регионального оперативного штаба», — сказала Комарова. Трансляция заседания доступна на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». По словам главы региона, к прежнему формату работы штаба вернутся, если ситуация с заболеваемостью в регионе ухудшится. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начали проводить назальную вакцинацию от коронавируса. Для этого в поликлиники поставили специальные распыляющие насадки.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила о прекращении работы оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. Вместо него планируется проводить заседания межведомственной санитарной противоэпидемиологической комиссии. Заявление глава региона сделала во время очередного оперштаба. «На этом уровне заболеваемости заседания регионального оперативного штаба заменяются заседаниями межведомственной санитарной противоэпидемиологической комиссии при правительстве автономного округа для оперативной работы и взаимной деятельности всех участников этого вопроса. По правилам и регламенту — в соответствии с постановлением правительства, касающегося деятельности регионального оперативного штаба», — сказала Комарова. Трансляция заседания доступна на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». По словам главы региона, к прежнему формату работы штаба вернутся, если ситуация с заболеваемостью в регионе ухудшится. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начали проводить назальную вакцинацию от коронавируса. Для этого в поликлиники поставили специальные распыляющие насадки.