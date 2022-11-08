Военнослужащие РФ поблагодарили школьников из ЯНАО за письма. Видео

09 ноября 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Солдаты поблагодарили школьников за трогательные письма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие российской армии, которые участвую в специальной операции, выразили слова благодарности школьникам из Надыма (ЯНАО) за трогательные письма. Об этом рассказал активист Игорь Заборовский, опубликовав обращение солдат на своей странице во «ВКонтакте». «Привет всем, привет городу Надым. От всех солдат, которые сейчас находятся на специальной военной операции, хотим передать привет нашим маленьким патриотам 4Б класса школы № 1. Ваши все письма прочитаны и сохранены. Ваша поддержка и внимание согревают наши сердца в это нелегкое время», — сказал солдат. Ранее сообщалось, что защитники поблагодарили организацию из Нового Уренгоя. Предприниматели помогли приобрести для них аккумуляторные батареи. Спецоперация началась 24 февраля. Одна из задач — защитить мирное населения Донбасса от обстрелов со стороны ВСУ. Также было заявлено о демилитаризация и денацификация Украины.

Военнослужащие российской армии, которые участвую в специальной операции, выразили слова благодарности школьникам из Надыма (ЯНАО) за трогательные письма. Об этом рассказал активист Игорь Заборовский, опубликовав обращение солдат на своей странице во «ВКонтакте». «Привет всем, привет городу Надым. От всех солдат, которые сейчас находятся на специальной военной операции, хотим передать привет нашим маленьким патриотам 4Б класса школы № 1. Ваши все письма прочитаны и сохранены. Ваша поддержка и внимание согревают наши сердца в это нелегкое время», — сказал солдат. Ранее сообщалось, что защитники поблагодарили организацию из Нового Уренгоя. Предприниматели помогли приобрести для них аккумуляторные батареи. Спецоперация началась 24 февраля. Одна из задач — защитить мирное населения Донбасса от обстрелов со стороны ВСУ. Также было заявлено о демилитаризация и денацификация Украины.