Мэр из ХМАО сообщила о нападении бродячих собак на женщину

12 ноября 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Мэр Нефтеюганска прокомментировала нападение собак на горожанку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава администрации Нефтеюганска Эльвира Бугай прокомментировала факт нападения бродячей собаки на жительницу города. Сообщение она опубликовала в личном telegram-канале. «По факту случившегося накануне нападения безнадзорных животных. Состояние пострадавшей удовлетворительное, ей оказана вся необходимая помощь», — написала Бугай в Telegram. О нападении бродячей собаки на жительницу Нефтеюганска написала дочь потерпевшей в социальных сетях. Мэр Нефтеюганска рассказала, что ей удалось связаться с дочерью женщины, пострадавшей от укуса собаки. Приметы животного были переданы в службу отлова безнадзорных животных. Также Бугай пояснила, что на улицах города обитают только те животные, которые не проявляют агрессии к людям. Собаки с агрессивным характером содержаться в приюте до естественной смерти, так как федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» запрещает умерщвлять животных, оставшихся на улице. Она обратилась к жителям города с просьбой не прикармливать уличных собак. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор Наталья Комарова внесла изменение в окружное постановление о деятельности приютов. В случае, если у попавшего в приют животного за полгода не обнаружится хозяин, то собственником станет приют или муниципалитет.

Глава администрации Нефтеюганска Эльвира Бугай прокомментировала факт нападения бродячей собаки на жительницу города. Сообщение она опубликовала в личном telegram-канале. «По факту случившегося накануне нападения безнадзорных животных. Состояние пострадавшей удовлетворительное, ей оказана вся необходимая помощь», — написала Бугай в Telegram. О нападении бродячей собаки на жительницу Нефтеюганска написала дочь потерпевшей в социальных сетях. Мэр Нефтеюганска рассказала, что ей удалось связаться с дочерью женщины, пострадавшей от укуса собаки. Приметы животного были переданы в службу отлова безнадзорных животных. Также Бугай пояснила, что на улицах города обитают только те животные, которые не проявляют агрессии к людям. Собаки с агрессивным характером содержаться в приюте до естественной смерти, так как федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» запрещает умерщвлять животных, оставшихся на улице. Она обратилась к жителям города с просьбой не прикармливать уличных собак. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор Наталья Комарова внесла изменение в окружное постановление о деятельности приютов. В случае, если у попавшего в приют животного за полгода не обнаружится хозяин, то собственником станет приют или муниципалитет.