Тюменец избил 7-летнего ребенка в детском центре

12 ноября 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в одном из детских центров города Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени мужчина избил 7-летнего мальчика в одном из детских центров города и попытался сбежать. Об этом журналистам сообщила мама ребенка. По ее словам, мальчик поругался с сыном мужчины. «Поругался мой сын. Я попросила его показать мне обидчика, но на месте увидела 4-летнего мальчика и его отца, от которого очень сильно пахло алкоголем. <…> После прибегает моя знакомая и говорит, что моего сына избил мужчина. Я вылетаю в зал и вижу своего сына с сильным отеком на лице, в крови», — рассказала мама ребенка изданию 72.RU. Сотрудники ТЦ задержали мужчину. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД, в отношении обидчика составлен административный протокол по статье «Побои». Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей. Однако мама ребенка настаивает на возбуждении уголовного дела. Ранее URA.RU писало, что тюменка избила падчерицу клавиатурой по рукам. О происшествии в полицию сообщила сотрудница школы, когда заметила у девочки ссадины.

В Тюмени мужчина избил 7-летнего мальчика в одном из детских центров города и попытался сбежать. Об этом журналистам сообщила мама ребенка. По ее словам, мальчик поругался с сыном мужчины. «Поругался мой сын. Я попросила его показать мне обидчика, но на месте увидела 4-летнего мальчика и его отца, от которого очень сильно пахло алкоголем. <…> После прибегает моя знакомая и говорит, что моего сына избил мужчина. Я вылетаю в зал и вижу своего сына с сильным отеком на лице, в крови», — рассказала мама ребенка изданию 72.RU. Сотрудники ТЦ задержали мужчину. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД, в отношении обидчика составлен административный протокол по статье «Побои». Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей. Однако мама ребенка настаивает на возбуждении уголовного дела. Ранее URA.RU писало, что тюменка избила падчерицу клавиатурой по рукам. О происшествии в полицию сообщила сотрудница школы, когда заметила у девочки ссадины.