14 ноября 2022

Тюменские мобилизованные просят сладости

Тюменские мобилизованные попросили у волонтеров передать сладости на фронт
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень, военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
Военные попросили волонтеров передать сгущенку, конфеты и кофе Фото:
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Мобилизованные тюменцы обратились в фонд «Путевка в жизнь» с просьбой помочь им предметами первой необходимости и продуктами. Об этом URA.RU рассказала координатор движения Ольга Чупрунова. Военнослужащие попросили сладости, кофе и каши и другие продукты.

«Тюмень! Запрос о помощи! Этот список нам дала часть по запросам бойцов. Отправка до первой линии», — сказала URA.RU координатор фонда Ольги Чупрунова.

Бойцы прислали волонтерам список, куда входят продукты (кофе, чай, сгущенка, конфеты (любые), масло, консервы, каша с мясом), одежда и обувь (нательное белье, шапки, перчатки, сапоги, берцы). Также в перечень военные включили инструменты и предметы для приготовления еды.

Ранее агентство рассказывало о том, что мобилизованным тюменцам не хватало теплой одежды и столовых приборов. Сбор также объявлял фонд «Путевка в жизнь». Связаться с волонтерами можно написав в группу «Фонд „Путевка в жизнь“ Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

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Мобилизованные тюменцы обратились в фонд «Путевка в жизнь» с просьбой помочь им предметами первой необходимости и продуктами. Об этом URA.RU рассказала координатор движения Ольга Чупрунова. Военнослужащие попросили сладости, кофе и каши и другие продукты. «Тюмень! Запрос о помощи! Этот список нам дала часть по запросам бойцов. Отправка до первой линии», — сказала URA.RU координатор фонда Ольги Чупрунова. Бойцы прислали волонтерам список, куда входят продукты (кофе, чай, сгущенка, конфеты (любые), масло, консервы, каша с мясом), одежда и обувь (нательное белье, шапки, перчатки, сапоги, берцы). Также в перечень военные включили инструменты и предметы для приготовления еды. Ранее агентство рассказывало о том, что мобилизованным тюменцам не хватало теплой одежды и столовых приборов. Сбор также объявлял фонд «Путевка в жизнь». Связаться с волонтерами можно написав в группу «Фонд „Путевка в жизнь“ Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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