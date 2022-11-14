Тюменские мобилизованные просят сладости

Тюменские мобилизованные попросили у волонтеров передать сладости на фронт

15 ноября 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Военные попросили волонтеров передать сгущенку, конфеты и кофе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные тюменцы обратились в фонд «Путевка в жизнь» с просьбой помочь им предметами первой необходимости и продуктами. Об этом URA.RU рассказала координатор движения Ольга Чупрунова. Военнослужащие попросили сладости, кофе и каши и другие продукты. «Тюмень! Запрос о помощи! Этот список нам дала часть по запросам бойцов. Отправка до первой линии», — сказала URA.RU координатор фонда Ольги Чупрунова. Бойцы прислали волонтерам список, куда входят продукты (кофе, чай, сгущенка, конфеты (любые), масло, консервы, каша с мясом), одежда и обувь (нательное белье, шапки, перчатки, сапоги, берцы). Также в перечень военные включили инструменты и предметы для приготовления еды. Ранее агентство рассказывало о том, что мобилизованным тюменцам не хватало теплой одежды и столовых приборов. Сбор также объявлял фонд «Путевка в жизнь». Связаться с волонтерами можно написав в группу «Фонд „Путевка в жизнь“ Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Мобилизованные тюменцы обратились в фонд «Путевка в жизнь» с просьбой помочь им предметами первой необходимости и продуктами. Об этом URA.RU рассказала координатор движения Ольга Чупрунова. Военнослужащие попросили сладости, кофе и каши и другие продукты. «Тюмень! Запрос о помощи! Этот список нам дала часть по запросам бойцов. Отправка до первой линии», — сказала URA.RU координатор фонда Ольги Чупрунова. Бойцы прислали волонтерам список, куда входят продукты (кофе, чай, сгущенка, конфеты (любые), масло, консервы, каша с мясом), одежда и обувь (нательное белье, шапки, перчатки, сапоги, берцы). Также в перечень военные включили инструменты и предметы для приготовления еды. Ранее агентство рассказывало о том, что мобилизованным тюменцам не хватало теплой одежды и столовых приборов. Сбор также объявлял фонд «Путевка в жизнь». Связаться с волонтерами можно написав в группу «Фонд „Путевка в жизнь“ Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».