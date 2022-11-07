Мобилизованным тюменцам не хватает теплой одежды и столовых приборов

За помощью к волонтерам обратились мобилизованные инженерно-технической роты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Мобилизованные тюменцы обратились в фонд «Путевка в жизнь» с просьбой помочь им теплой одеждой, медикаментами и предметами, для приготовления пищи. Об этом URA.RU рассказала координатор движения Ольга Чупрунова.

«К нам обратились за помощью в сборе мобилизованные инженерно-технической роты 30 человек. Мужчины составили список вещей, в которых сейчас есть острая необходимость», — сообщает URA.RU координатор фонда Ольги Чупрунова.

Ранее агентство рассказывало о том, что мобилизованные тюменцы просили помочь строительными материалами. Сбор также объявлял фонд «Путевка в жизнь». Связаться с волонтерами можно написав в группу «Фонд „Путевка в жизнь“ Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Мобилизованные составили список из 30 предметов Соцсеть «ВКонтакте»