07 ноября 2022
06 ноября 2022

Мобилизованным тюменцам не хватает теплой одежды и столовых приборов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тввику клипарт. Тюмень, военные, военные сборы, мобилизация
За помощью к волонтерам обратились мобилизованные инженерно-технической роты Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные тюменцы обратились в фонд «Путевка в жизнь» с просьбой помочь им теплой одеждой, медикаментами и предметами, для приготовления пищи. Об этом URA.RU рассказала координатор движения Ольга Чупрунова.

«К нам обратились за помощью в сборе мобилизованные инженерно-технической роты 30 человек. Мужчины составили список вещей, в которых сейчас есть острая необходимость», — сообщает URA.RU координатор фонда Ольги Чупрунова.

Ранее агентство рассказывало о том, что мобилизованные тюменцы просили помочь строительными материалами. Сбор также объявлял фонд «Путевка в жизнь». Связаться с волонтерами можно написав в группу «Фонд „Путевка в жизнь“ Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Мобилизованные составили список из 30 предметов
Среди вещей первой необходимости — кружки, ложки, котелки

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Мобилизованные тюменцы обратились в фонд «Путевка в жизнь» с просьбой помочь им теплой одеждой, медикаментами и предметами, для приготовления пищи. Об этом URA.RU рассказала координатор движения Ольга Чупрунова. «К нам обратились за помощью в сборе мобилизованные инженерно-технической роты 30 человек. Мужчины составили список вещей, в которых сейчас есть острая необходимость», — сообщает URA.RU координатор фонда Ольги Чупрунова. Ранее агентство рассказывало о том, что мобилизованные тюменцы просили помочь строительными материалами. Сбор также объявлял фонд «Путевка в жизнь». Связаться с волонтерами можно написав в группу «Фонд „Путевка в жизнь“ Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...