«Гражданка СССР»* из Екатеринбурга уехала с крыльца, где жила несколько месяцев

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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, ссср, советский союз, памятник пушкину, кпрф, пушкинская площадь, митинг, протест, коммунисты
Татьяна Долгушина уехала с Московской улицы Фото:

Екатеринбурженка, считающая себя «гражданкой СССР» (запрещенная в РФ экстремистская организация), Татьяна Долгушина, которая поселилась на крыльце элитного ЖК на Московской улице, уехала со своего места жительства. Об этом она рассказала журналистам.

«Я не отказалась [от планов вернуть квартиру], делаю свои дела дальше. Во-первых, меня ограбили по беспределу, в доме осталась половина мебели», — рассказала Долгушина порталу Е1, объясняя свое решение переехать с крыльца.

Она подчеркнула, что намерена вернуться в свою квартиру, откуда ее выселили. Тем не менее, как сделать это, ей пока неизвестно. Вещи были перевезены 11 ноября.

Долгушина поселилась на крыльце в конце августа. По ее словам, она оказалась на улице, когда была выселена по решению суда. Однако сама Долгушина отвергала законность этого действия и подчеркивала, что не признает некоторые законы РФ.

*«Граждане СССР» — запрещенная в РФ экстремистская организация.

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Екатеринбурженка, считающая себя «гражданкой СССР» (запрещенная в РФ экстремистская организация), Татьяна Долгушина, которая поселилась на крыльце элитного ЖК на Московской улице, уехала со своего места жительства. Об этом она рассказала журналистам. «Я не отказалась [от планов вернуть квартиру], делаю свои дела дальше. Во-первых, меня ограбили по беспределу, в доме осталась половина мебели», — рассказала Долгушина порталу Е1, объясняя свое решение переехать с крыльца. Она подчеркнула, что намерена вернуться в свою квартиру, откуда ее выселили. Тем не менее, как сделать это, ей пока неизвестно. Вещи были перевезены 11 ноября. Долгушина поселилась на крыльце в конце августа. По ее словам, она оказалась на улице, когда была выселена по решению суда. Однако сама Долгушина отвергала законность этого действия и подчеркивала, что не признает некоторые законы РФ. *«Граждане СССР» — запрещенная в РФ экстремистская организация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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