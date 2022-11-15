В Березниках ищут грабителя магазина

Полиция выезжала на место ограбления Фото: Сергей Русанов © URA.RU

У владельца магазина с мобильной техникой и аксессуарами в Березниках (Пермский край) второй раз за год ограбили торговую точку. Об этом и о том, что он разыскивает свидетелей последнего ограбления Александр поделился с корреспондентом URA.RU.

«Поздним вечером 14 ноября в мой магазин, расположенный на Юбилейной, 87, пришел мужчина с ломиком, вскрыл дверь и похитил имущество, которое было на витринах. Если считать украденное по розничной цене, то ущерб составляет около 250 тысяч рублей. В августе этого года мой магазин уже грабили, сейчас вот второй раз», — рассказал владелец магазина.

Пермяк отмечает, что преступление произошло в промежутке с 10 до 12 ночи, в это время на улицах гуляет много людей. Всех, кто мог видеть произошедшее, Александр просит позвонить по номеру телефона: 8 (909) 112-36-50. Мужчина рассказал, что по факту случившегося обратился в правоохранительные органы. Агентство направило в ГУ МВД по Пермскому краю запрос, на момент публикации ответ не поступил.