15 ноября 2022

В Березниках ищут грабителя магазина

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, ппс, полиция
Полиция выезжала на место ограбления Фото:

У владельца магазина с мобильной техникой и аксессуарами в Березниках (Пермский край) второй раз за год ограбили торговую точку. Об этом и о том, что он разыскивает свидетелей последнего ограбления Александр поделился с корреспондентом URA.RU.

«Поздним вечером 14 ноября в мой магазин, расположенный на Юбилейной, 87, пришел мужчина с ломиком, вскрыл дверь и похитил имущество, которое было на витринах. Если считать украденное по розничной цене, то ущерб составляет около 250 тысяч рублей. В августе этого года мой магазин уже грабили, сейчас вот второй раз», — рассказал владелец магазина.

Пермяк отмечает, что преступление произошло в промежутке с 10 до 12 ночи, в это время на улицах гуляет много людей. Всех, кто мог видеть произошедшее, Александр просит позвонить по номеру телефона: 8 (909) 112-36-50. Мужчина рассказал, что по факту случившегося обратился в правоохранительные органы. Агентство направило в ГУ МВД по Пермскому краю запрос, на момент публикации ответ не поступил.

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У владельца магазина с мобильной техникой и аксессуарами в Березниках (Пермский край) второй раз за год ограбили торговую точку. Об этом и о том, что он разыскивает свидетелей последнего ограбления Александр поделился с корреспондентом URA.RU. «Поздним вечером 14 ноября в мой магазин, расположенный на Юбилейной, 87, пришел мужчина с ломиком, вскрыл дверь и похитил имущество, которое было на витринах. Если считать украденное по розничной цене, то ущерб составляет около 250 тысяч рублей. В августе этого года мой магазин уже грабили, сейчас вот второй раз», — рассказал владелец магазина. Пермяк отмечает, что преступление произошло в промежутке с 10 до 12 ночи, в это время на улицах гуляет много людей. Всех, кто мог видеть произошедшее, Александр просит позвонить по номеру телефона: 8 (909) 112-36-50. Мужчина рассказал, что по факту случившегося обратился в правоохранительные органы. Агентство направило в ГУ МВД по Пермскому краю запрос, на момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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