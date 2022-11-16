Выпускник УрФУ купил билет на концерт Клавы Коки за 10 миллионов рублей

16 ноября 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

Московский предприниматель, закончивший факультет журналистики в УрФУ, выложил 10 миллионов за билет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Выпускник Уральского федерального университета Константин Майор купил билет на концерт Клавы Коки за 10 миллионов рублей. Впоследствии мужчина собирается разыграть билет среди слушателей певицы. «Билет за 10 миллионов рублей на мое большое сольное шоу был продан. Купил его медийный предприниматель Константин Майор. Он сказал, что хочет разыграть билет среди моих слушателей», — поделилась Клава Кока в своем Telegram. По ее словам, Константин владеет рекламными фасадами по всей Москве. «С сегодняшнего дня на фасадах будет реклама моего концерта», — добавила певица. Константин Майор является выпускником факультета журналистики УрФУ. На сегодняшний день мужчина занимает должность гендиректора медиахолдинга MAER. Ранее Клава Кока объявила о продаже билета на свой концерт с возможностью оказаться на сцене с певицей. Также за эту цену можно посетить гримерку звезды.

Выпускник Уральского федерального университета Константин Майор купил билет на концерт Клавы Коки за 10 миллионов рублей. Впоследствии мужчина собирается разыграть билет среди слушателей певицы. «Билет за 10 миллионов рублей на мое большое сольное шоу был продан. Купил его медийный предприниматель Константин Майор. Он сказал, что хочет разыграть билет среди моих слушателей», — поделилась Клава Кока в своем Telegram. По ее словам, Константин владеет рекламными фасадами по всей Москве. «С сегодняшнего дня на фасадах будет реклама моего концерта», — добавила певица. Константин Майор является выпускником факультета журналистики УрФУ. На сегодняшний день мужчина занимает должность гендиректора медиахолдинга MAER. Ранее Клава Кока объявила о продаже билета на свой концерт с возможностью оказаться на сцене с певицей. Также за эту цену можно посетить гримерку звезды.