Товары в салонах интима продаются вместе с сетью Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Популярная сеть магазинов интима выставлена на продажу в Челябинске. Продавец просит за нее 39 млн рублей.

«Пpoдaeтcя гoтoвый бизнec — ceть ceкc-шoпoв из 10 мaгaзинoв, pacпoлoжeнныx в Чeлябинcке. Bcя нeдвижимocть нaxoдитcя в apeндe. Toвapы и oбopyдoвaниe вxoдят в cтoимocть», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Продавец уточняет, что в магазинах остается товара на 20 млн рублей. Общая площадь салонов — 630 квадратных метров. Сеть работает уже 17 лет В штат сети входят 15 квалифицированных сотрудников. У сети есть сайт, где можно заказывать товары с доставкой на дом. Зарегистрирована своя торговая марка. Причины продажи в объявлении не уточняются.