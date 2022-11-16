16 ноября 2022

Популярная сеть секс-шопов выставлена на продажу в Челябинске. Скрин

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Магазин оригинального женского белья. Тюмень, секс-шоп, женское белье, бдсм
Товары в салонах интима продаются вместе с сетью Фото:

Популярная сеть магазинов интима выставлена на продажу в Челябинске. Продавец просит за нее 39 млн рублей.

«Пpoдaeтcя гoтoвый бизнec — ceть ceкc-шoпoв из 10 мaгaзинoв, pacпoлoжeнныx в Чeлябинcке. Bcя нeдвижимocть нaxoдитcя в apeндe. Toвapы и oбopyдoвaниe вxoдят в cтoимocть», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Продавец уточняет, что в магазинах остается товара на 20 млн рублей. Общая площадь салонов — 630 квадратных метров. Сеть работает уже 17 лет В штат сети входят 15 квалифицированных сотрудников. У сети есть сайт, где можно заказывать товары с доставкой на дом. Зарегистрирована своя торговая марка. Причины продажи в объявлении не уточняются.

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Популярная сеть магазинов интима выставлена на продажу в Челябинске. Продавец просит за нее 39 млн рублей. «Пpoдaeтcя гoтoвый бизнec — ceть ceкc-шoпoв из 10 мaгaзинoв, pacпoлoжeнныx в Чeлябинcке. Bcя нeдвижимocть нaxoдитcя в apeндe. Toвapы и oбopyдoвaниe вxoдят в cтoимocть», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продавец уточняет, что в магазинах остается товара на 20 млн рублей. Общая площадь салонов — 630 квадратных метров. Сеть работает уже 17 лет В штат сети входят 15 квалифицированных сотрудников. У сети есть сайт, где можно заказывать товары с доставкой на дом. Зарегистрирована своя торговая марка. Причины продажи в объявлении не уточняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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