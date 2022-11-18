Бойцы спецназа передали привет из зоны СВО второкласснице из ЯНАО. Видео

19 ноября 2022 в 23:11 Размер текста - 17 +

Спецназовцы поблагодарили учеников из Салехарда за теплые слова в письмах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы отряда специального назначения «Авангард», находящиеся в зоне специальной военной операции получили письмо от второклассницы Вики из Салехарда. В ответ они записали видео с благодарностью, сообщает telegram-канал «Салехард Онлайн». «Спасибо большое Вике и всем остальным, кто написал нам письма. Мы все их прочитали, нам очень приятно, что вы переживаете за нас. В свою очередь мы обещаем сделать все для нашей победы», — сказал боец отряда «Авангард». Ученики третьей школы из Салехарда написали письма, адресованные солдатам. Почта была доставлена по назначению. Ранее URA.RU рассказало, что военнослужащие поблагодарили надымских школьников за письма со словами поддержки. Спецоперация на Украине объявлена Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Одна из задач — защитить мирное населения Донбасса от обстрелов со стороны ВСУ.

Бойцы отряда специального назначения «Авангард», находящиеся в зоне специальной военной операции получили письмо от второклассницы Вики из Салехарда. В ответ они записали видео с благодарностью, сообщает telegram-канал «Салехард Онлайн». «Спасибо большое Вике и всем остальным, кто написал нам письма. Мы все их прочитали, нам очень приятно, что вы переживаете за нас. В свою очередь мы обещаем сделать все для нашей победы», — сказал боец отряда «Авангард». Ученики третьей школы из Салехарда написали письма, адресованные солдатам. Почта была доставлена по назначению. Ранее URA.RU рассказало, что военнослужащие поблагодарили надымских школьников за письма со словами поддержки. Спецоперация на Украине объявлена Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Одна из задач — защитить мирное населения Донбасса от обстрелов со стороны ВСУ.