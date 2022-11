Обозреватель Пол: власти США разочаровываются в Зеленском

Лживые заявления Владимира Зеленского лишают его поддержки США, заявил Рон Пол Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский стал все больше и больше разочаровывать американские власти своими действиями. Такое заявление сделал обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол. «До нас доходили слухи о разочаровании президента [США Джо] Байдена в связи с бесконечным попрошайничеством и неблагодарностью Зеленского за 60 или около того миллиардов долларов, которые ему выдало правительство США», — пишет Рон Пол. По его словам, следующая вспышка недовольства украинским лидером у властей США произошла после его ложного обвинения в адрес России в связи с падением двух ракет на территории Польши. В связи с этим, продолжил обозреватель, в Конгресс США внесли закон, требующий проверить, на что Киев тратил все деньги, отправленные Вашингтоном в рамках военной помощи. «Член палаты представителей Мэтт Гетц публично заявил, что не проголосует ни за один доллар для Украины. Член палаты представителей США Пол Госар пошел еще дальше. В недавнем [посте в соцсетях] представитель он назвал поддержку США Украине „коррупционной операцией по отмыванию денег“», — отметил Пол. Автор материала считает, что, когда на Западе уляжется истерия вокруг украинского конфликта — как это было с COVID-19 — гораздо большему числу американцев станет очевидно, что поддержка Киева Вашингтоном было «абсолютным фиаско». Резюмируя, он выразил надежду на то, что республиканцы ускорят этот процесс, когда «возьмут палату представителей США». Ранее сообщалось, что в Палате представителей США потребовали прекратить спонсировать режим Зеленского. Обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что Зеленский перестанет быть интересен для Запада, как только он начнет принимать самостоятельные решения. Датской военной академии Йорген Медом Стаун так же отмечал, что украинский лидер рискует лишиться западной поддержки из-за ложных заявлений о взрывах в Польше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

