23 ноября 2022

Венгрия объявила борьбу за отмену потолка цен на нефть и газ РФ

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Венгрия боится за свою энергетическую безопасность Фото:

Венгрия должна быть освобождена от предельных цен на российские нефть и газ, считает глава МИД страны Петер Сийярто. Он заявил, что страна будет бороться за это на совещании министров энергетики стран Евросоюза, которое пройдет в четверг в Брюсселе.

«Мы будем бороться за то, чтобы предельная цена на нефть не распространялась на поставки по трубопроводам, а предельная цена на газ — на долгосрочные контракты. Достигнув этих целей, мы сможем обеспечить энергетическую безопасность Венгрии», — цитирует обращение министра в соцсетях ТАСС.

Венгрия уже добилась того, что с нее сняли эмбарго по закупке российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба». Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемого там сырья должны поступать из России.

Ранее Украина уведомила «Транснефть», что приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии. Польша требует, чтобы Евросоюз ввел санкции на нефтепровод «Дружба», чтобы не платить неустойку РФ за преждевременное расторжение контрактов.

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Венгрия должна быть освобождена от предельных цен на российские нефть и газ, считает глава МИД страны Петер Сийярто. Он заявил, что страна будет бороться за это на совещании министров энергетики стран Евросоюза, которое пройдет в четверг в Брюсселе. «Мы будем бороться за то, чтобы предельная цена на нефть не распространялась на поставки по трубопроводам, а предельная цена на газ — на долгосрочные контракты. Достигнув этих целей, мы сможем обеспечить энергетическую безопасность Венгрии», — цитирует обращение министра в соцсетях ТАСС. Венгрия уже добилась того, что с нее сняли эмбарго по закупке российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба». Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемого там сырья должны поступать из России. Ранее Украина уведомила «Транснефть», что приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии. Польша требует, чтобы Евросоюз ввел санкции на нефтепровод «Дружба», чтобы не платить неустойку РФ за преждевременное расторжение контрактов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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