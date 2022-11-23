Венгрия объявила борьбу за отмену потолка цен на нефть и газ РФ

24 ноября 2022 в 01:39 Размер текста - 17 +

Венгрия боится за свою энергетическую безопасность Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Венгрия должна быть освобождена от предельных цен на российские нефть и газ, считает глава МИД страны Петер Сийярто. Он заявил, что страна будет бороться за это на совещании министров энергетики стран Евросоюза, которое пройдет в четверг в Брюсселе. «Мы будем бороться за то, чтобы предельная цена на нефть не распространялась на поставки по трубопроводам, а предельная цена на газ — на долгосрочные контракты. Достигнув этих целей, мы сможем обеспечить энергетическую безопасность Венгрии», — цитирует обращение министра в соцсетях ТАСС. Венгрия уже добилась того, что с нее сняли эмбарго по закупке российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба». Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемого там сырья должны поступать из России. Ранее Украина уведомила «Транснефть», что приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии. Польша требует, чтобы Евросоюз ввел санкции на нефтепровод «Дружба», чтобы не платить неустойку РФ за преждевременное расторжение контрактов.

Венгрия должна быть освобождена от предельных цен на российские нефть и газ, считает глава МИД страны Петер Сийярто. Он заявил, что страна будет бороться за это на совещании министров энергетики стран Евросоюза, которое пройдет в четверг в Брюсселе. «Мы будем бороться за то, чтобы предельная цена на нефть не распространялась на поставки по трубопроводам, а предельная цена на газ — на долгосрочные контракты. Достигнув этих целей, мы сможем обеспечить энергетическую безопасность Венгрии», — цитирует обращение министра в соцсетях ТАСС. Венгрия уже добилась того, что с нее сняли эмбарго по закупке российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба». Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемого там сырья должны поступать из России. Ранее Украина уведомила «Транснефть», что приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии. Польша требует, чтобы Евросоюз ввел санкции на нефтепровод «Дружба», чтобы не платить неустойку РФ за преждевременное расторжение контрактов.