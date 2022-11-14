МИД Польши пытается наложить санкции на российский нефтепровод «Дружба

15 ноября 2022 в 04:09 Размер текста - 17 +

В Польше просят наложить санкции на российский нефтепровод. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Министерство иностранных дел Польши требует Евросоюз ввести санкции на российский нефтепровод «Дружба», чтобы не платить неустойку РФ за преждевременное расторжение контрактов. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау. «Польша обязалась использовать российскую нефть только до конца этого года. Но чтобы эту операцию можно было реализовать, необходимо решение на уровне Евросоюза, которое будет носить характер санкций», — передает слова Збигнев Рау ТАСС. При этом отметив, что если Польша перестанет пользоваться нефтепровод «Дружба, то обязана будет заплатить РФ. Збигнев Рау просит ЕС в незамедлительном наложении санкций на РФ. В противном случае из-за разрыва договора в одностороннем порядке у Польши будут значительные растраты. Ранее URA.RU сообщало, что Польша полностью восстановила работоспособность ранее поврежденного трубопровода «Дружба». Также агентво рассказывало, что на одном из участков российского трубопровода была утечка, по которой сырая нефть попадает в Германию.

Министерство иностранных дел Польши требует Евросоюз ввести санкции на российский нефтепровод «Дружба», чтобы не платить неустойку РФ за преждевременное расторжение контрактов. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау. «Польша обязалась использовать российскую нефть только до конца этого года. Но чтобы эту операцию можно было реализовать, необходимо решение на уровне Евросоюза, которое будет носить характер санкций», — передает слова Збигнев Рау ТАСС. При этом отметив, что если Польша перестанет пользоваться нефтепровод «Дружба, то обязана будет заплатить РФ. Збигнев Рау просит ЕС в незамедлительном наложении санкций на РФ. В противном случае из-за разрыва договора в одностороннем порядке у Польши будут значительные растраты. Ранее URA.RU сообщало, что Польша полностью восстановила работоспособность ранее поврежденного трубопровода «Дружба». Также агентво рассказывало, что на одном из участков российского трубопровода была утечка, по которой сырая нефть попадает в Германию.