15 ноября 2022

Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, экономика, нефть, задвижка, месторождение, нефтедобыча, запорная арматура, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть, винтиль
Украина приостановила прокачку нефти по российскому трубопроводу Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Украина уведомила «Транснефть», что приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии. Об этом сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения», — приводит слова Демина ТАСС. Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности страны по этому поводу.

Накануне стало известно о требованиях польского МИДа к Евросоюзу ввести санкции на российский нефтепровод «Дружба», чтобы не платить неустойку РФ за преждевременное расторжение контрактов. Сообщалось, что в противном случае из-за разрыва договора в одностороннем порядке у Польши будут значительные растраты.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Украина уведомила «Транснефть», что приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии. Об этом сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. «Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения», — приводит слова Демина ТАСС. Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности страны по этому поводу. Накануне стало известно о требованиях польского МИДа к Евросоюзу ввести санкции на российский нефтепровод «Дружба», чтобы не платить неустойку РФ за преждевременное расторжение контрактов. Сообщалось, что в противном случае из-за разрыва договора в одностороннем порядке у Польши будут значительные растраты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...