Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

16 ноября 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Украина приостановила прокачку нефти по российскому трубопроводу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Украина уведомила «Транснефть», что приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии. Об этом сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. «Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения», — приводит слова Демина ТАСС. Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности страны по этому поводу. Накануне стало известно о требованиях польского МИДа к Евросоюзу ввести санкции на российский нефтепровод «Дружба», чтобы не платить неустойку РФ за преждевременное расторжение контрактов. Сообщалось, что в противном случае из-за разрыва договора в одностороннем порядке у Польши будут значительные растраты.

Украина уведомила «Транснефть», что приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии. Об этом сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. «Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения», — приводит слова Демина ТАСС. Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности страны по этому поводу. Накануне стало известно о требованиях польского МИДа к Евросоюзу ввести санкции на российский нефтепровод «Дружба», чтобы не платить неустойку РФ за преждевременное расторжение контрактов. Сообщалось, что в противном случае из-за разрыва договора в одностороннем порядке у Польши будут значительные растраты.