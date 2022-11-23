23 ноября 2022

В Сургуте в дома вернули воду и тепло после аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Порыв теплотрассы. Клипарт. Тюмень, ремонтные работы, теплотрасса, порыв трубы, пар
В Сургуте восстановлено теплоснабжение Фото:

В Сургуте (ХМАО) возобновили подачу горячей воды и тепла в жилые дома, оставшиеся без ресурсов из-за аварии на магистральной теплосети. Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации города.

«Теплоснабжение в 11-м микрорайоне восстановлено. В период проведения работ наблюдалось снижение штатных параметров по отоплению и временное отключение горячей воды. В данный момент теплоснабжение восстановлено», — сообщили в мэрии.

В течение дня перебои теплоснабжения были зафиксированы в 10 домах и объектах инфраструктуры на пр. Мира, ул. Генерала Иванова, Быстринской. Ремонтные бригады проводят работы.

«Ситуация полностью под контролем, в ряде случаев она уже нормализована, по некоторым домам работы еще ведутся. Полное восстановление системы теплоснабжения ожидается в ближайшие часы», — добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что в Югорске (ХМАО) возобновили подачу тепла и воды. Город остался без теплоснабжения после пожара в котельной.

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В Сургуте (ХМАО) возобновили подачу горячей воды и тепла в жилые дома, оставшиеся без ресурсов из-за аварии на магистральной теплосети. Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации города. «Теплоснабжение в 11-м микрорайоне восстановлено. В период проведения работ наблюдалось снижение штатных параметров по отоплению и временное отключение горячей воды. В данный момент теплоснабжение восстановлено», — сообщили в мэрии. В течение дня перебои теплоснабжения были зафиксированы в 10 домах и объектах инфраструктуры на пр. Мира, ул. Генерала Иванова, Быстринской. Ремонтные бригады проводят работы. «Ситуация полностью под контролем, в ряде случаев она уже нормализована, по некоторым домам работы еще ведутся. Полное восстановление системы теплоснабжения ожидается в ближайшие часы», — добавили в администрации. Ранее сообщалось, что в Югорске (ХМАО) возобновили подачу тепла и воды. Город остался без теплоснабжения после пожара в котельной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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