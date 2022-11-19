В ХМАО восстановили подачу воды и тепла в дома, после аварии в котельной

Тепло и вода начали поступать в дома Югорска, оставшиеся без ресурсов из-за аварии в котельной
В Югорске (ХМАО) возобновили подачу тепла и воды в жилые дома, оставшиеся без ресурсов после пожара в котельной. Об этом сообщил глава города Алексей Харлов в своем telegram-канале.
«Тепло запущено, внутри котельной еще идут работы. МУП „Югорскэнергогаз“ на страже тепла в ваших домах», — написал Алексей Харлов в соцсети.
Он поблагодарил неравнодушных граждан за поддержку. После аварии в мэрию позвонили десятки предпринимателей с предложением помощи в ликвидации последствий аварии.
Ранее URA.RU рассказало о пожаре в котельной, из-за чего жилой район Югорска остался без тепла и воды. Причиной пожара стала утечка газа, возникшая при ремонте котла.
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