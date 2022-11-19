19 ноября 2022
18 ноября 2022

В ХМАО восстановили подачу воды и тепла в дома, после аварии в котельной

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ханты-Мансийск, телефон, звонок
Тепло и вода начали поступать в дома Югорска, оставшиеся без ресурсов из-за аварии в котельной Фото:

В Югорске (ХМАО) возобновили подачу тепла и воды в жилые дома, оставшиеся без ресурсов после пожара в котельной. Об этом сообщил глава города Алексей Харлов в своем telegram-канале.

«Тепло запущено, внутри котельной еще идут работы. МУП „Югорскэнергогаз“ на страже тепла в ваших домах», — написал Алексей Харлов в соцсети.

Он поблагодарил неравнодушных граждан за поддержку. После аварии в мэрию позвонили десятки предпринимателей с предложением помощи в ликвидации последствий аварии.

Ранее URA.RU рассказало о пожаре в котельной, из-за чего жилой район Югорска остался без тепла и воды. Причиной пожара стала утечка газа, возникшая при ремонте котла.

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В Югорске (ХМАО) возобновили подачу тепла и воды в жилые дома, оставшиеся без ресурсов после пожара в котельной. Об этом сообщил глава города Алексей Харлов в своем telegram-канале. «Тепло запущено, внутри котельной еще идут работы. МУП „Югорскэнергогаз“ на страже тепла в ваших домах», — написал Алексей Харлов в соцсети. Он поблагодарил неравнодушных граждан за поддержку. После аварии в мэрию позвонили десятки предпринимателей с предложением помощи в ликвидации последствий аварии. Ранее URA.RU рассказало о пожаре в котельной, из-за чего жилой район Югорска остался без тепла и воды. Причиной пожара стала утечка газа, возникшая при ремонте котла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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