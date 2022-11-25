В Губкинском произошел разлив горячей воды на улице

Жители Губкинского сняли на видео разлив горячей воды на городской улице Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жители Губкинского (ЯНАО) сняли видео с разливом горячей воды на городских улицах, автор поста иронизирует, что в городе забил «горячий источник». Видео размещено в группе «Губкинский. Ком» в социальной сети «ВКонтакте».

«Горячий источник в Губкинском ждет экстремалов. Для вас бассейны от одного до пяти метров глубиной. P. S. — это сарказм, не вздумайте туда лезть, опасно для жизни», — написал автор поста. На кадрах видно, что на улицах произошел обширный разлив воды, от которой идет пар.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в администрацию города. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Губкинского сравнили состояние душевых в городском роддоме с армейской казармой. Представители администрации обещали исправить ситуацию.

Видео: «Губкинский. Ком», Вк