25 ноября 2022
24 ноября 2022

В городе ЯНАО забил «горячий источник». Видео

В Губкинском произошел разлив горячей воды на улице
© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальная авария в Перми. Пермь, коммунальная авария
Жители Губкинского сняли на видео разлив горячей воды на городской улице Фото:

Жители Губкинского (ЯНАО) сняли видео с разливом горячей воды на городских улицах, автор поста иронизирует, что в городе забил «горячий источник». Видео размещено в группе «Губкинский. Ком» в социальной сети «ВКонтакте».

«Горячий источник в Губкинском ждет экстремалов. Для вас бассейны от одного до пяти метров глубиной. P. S. — это сарказм, не вздумайте туда лезть, опасно для жизни», — написал автор поста. На кадрах видно, что на улицах произошел обширный разлив воды, от которой идет пар.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в администрацию города. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Губкинского сравнили состояние душевых в городском роддоме с армейской казармой. Представители администрации обещали исправить ситуацию.

Видео: «Губкинский. Ком», Вк

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Жители Губкинского (ЯНАО) сняли видео с разливом горячей воды на городских улицах, автор поста иронизирует, что в городе забил «горячий источник». Видео размещено в группе «Губкинский. Ком» в социальной сети «ВКонтакте». «Горячий источник в Губкинском ждет экстремалов. Для вас бассейны от одного до пяти метров глубиной. P. S. — это сарказм, не вздумайте туда лезть, опасно для жизни», — написал автор поста. На кадрах видно, что на улицах произошел обширный разлив воды, от которой идет пар. Корреспондент агентства обратился за комментарием в администрацию города. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что жители Губкинского сравнили состояние душевых в городском роддоме с армейской казармой. Представители администрации обещали исправить ситуацию. Видео: «Губкинский. Ком», Вк
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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