Прокуратура подаст в суд на подрядчика, который устроил свалку в центре Сургута

28 ноября 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Подрядчик, работавший на руинах автотранспортного предприятия в Сургуте, не убрал за собой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Природоохранная прокуратура в судебном порядке обяжет подрядчика, который устроил свалку в центре Сургуте, ликвидировать ее. Предприятие оставило после себя на объекте строительный мусор. Об этом URA.RU рассказали представители Общероссийского народного фронта, которые и подали жалобу в надзорное ведомство. «Бывшая база Сургутского автотранспортного предприятия СПОПАТ на протяжении пяти лет захламляется строительным мусором, и ОНФ не раз обращало внимание властей на то, что ее необходимо устранить. Весь железобетон, который находился на стоянке, зарывается в песок в центре. Мы обратились в Ханты-Мансийскую межрайонную природоохранную прокуратуру, которая выяснила, что на участке в рамках концессионного соглашения с администрацией Сургута проводил проектно-изыскательные работы подрядчик ООО „Интегра-спорт“. Прокуратура обязала подрядчика устранить нарушения и убрать строительные отходы, но этого не было сделано, поэтому теперь этот вопрос будет решаться в судебном порядке», — прокомментировал корреспонденту URA.RU эксперт ОНФ Евгений Печерица. Копия ответа прокуратуры на запрос ОНФ есть в распоряжении URA.RU. Агентство также направило официальный запрос в ведомство с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. По словам Печерицы, прокуратура направила в управление капитального строительства Сургута требования о проведении внеплановой проверки, в рамках которой будет также проведен отбор проб отходов. В пресс-службе мэрии журналисту агентства сообщили, что природоохранная прокуратура согласовала проведение внеплановой выездной проверки, в рамках которой администрация примет меры в рамках своей компетенции в срок до 7 декабря 2022 года. «Выездные мероприятия проводил Роспотребнадзор, по результатам нарушений не выявлено», — уточнили в мэрии. Ранее URA.RU писало о прокурорской проверке в ЖК «Югорская звезда» в Ханты-Мансийске. В ведомство обратились представители Общероссийского народного фронта, которые считают, что детские и спортивные площадки рядом с новостройками являются обветшавшими и представляют опасность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Природоохранная прокуратура в судебном порядке обяжет подрядчика, который устроил свалку в центре Сургуте, ликвидировать ее. Предприятие оставило после себя на объекте строительный мусор. Об этом URA.RU рассказали представители Общероссийского народного фронта, которые и подали жалобу в надзорное ведомство. «Бывшая база Сургутского автотранспортного предприятия СПОПАТ на протяжении пяти лет захламляется строительным мусором, и ОНФ не раз обращало внимание властей на то, что ее необходимо устранить. Весь железобетон, который находился на стоянке, зарывается в песок в центре. Мы обратились в Ханты-Мансийскую межрайонную природоохранную прокуратуру, которая выяснила, что на участке в рамках концессионного соглашения с администрацией Сургута проводил проектно-изыскательные работы подрядчик ООО „Интегра-спорт“. Прокуратура обязала подрядчика устранить нарушения и убрать строительные отходы, но этого не было сделано, поэтому теперь этот вопрос будет решаться в судебном порядке», — прокомментировал корреспонденту URA.RU эксперт ОНФ Евгений Печерица. Копия ответа прокуратуры на запрос ОНФ есть в распоряжении URA.RU. Агентство также направило официальный запрос в ведомство с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. По словам Печерицы, прокуратура направила в управление капитального строительства Сургута требования о проведении внеплановой проверки, в рамках которой будет также проведен отбор проб отходов. В пресс-службе мэрии журналисту агентства сообщили, что природоохранная прокуратура согласовала проведение внеплановой выездной проверки, в рамках которой администрация примет меры в рамках своей компетенции в срок до 7 декабря 2022 года. «Выездные мероприятия проводил Роспотребнадзор, по результатам нарушений не выявлено», — уточнили в мэрии. Ранее URA.RU писало о прокурорской проверке в ЖК «Югорская звезда» в Ханты-Мансийске. В ведомство обратились представители Общероссийского народного фронта, которые считают, что детские и спортивные площадки рядом с новостройками являются обветшавшими и представляют опасность.