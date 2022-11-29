29 ноября 2022

В поселках ХМАО отменили занятия у школьников второй смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Занятия отменили у второй смены Фото:

В селах Ларьяк, Охтеурье, а также деревне Чехломей в Нижневартовском районе из-за сильного мороза отменили занятия у второй смены школьников с 1 по 4 классы. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

Активное сообщение об объявлении актированного дня: с. Ларьяк, с. Охтеурье, д. Чехломей. Смена — вторая, диапазон классов — с 1 по 4, дата актировки — 30.11.2022, — следует из сообщения на сайте. Согласно данным сервиса, температура воздуха в населенных пунктах составляет -27.0°, а ветер — 1 м/с.

Ранее URA.RU рассказывало, что в связи с погодными условиями занятия отменили у первой смены школьников с 1 по 4 классы. Тогда речь шла о Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе и Излучинске.

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В селах Ларьяк, Охтеурье, а также деревне Чехломей в Нижневартовском районе из-за сильного мороза отменили занятия у второй смены школьников с 1 по 4 классы. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». Активное сообщение об объявлении актированного дня: с. Ларьяк, с. Охтеурье, д. Чехломей. Смена — вторая, диапазон классов — с 1 по 4, дата актировки — 30.11.2022, — следует из сообщения на сайте. Согласно данным сервиса, температура воздуха в населенных пунктах составляет -27.0°, а ветер — 1 м/с. Ранее URA.RU рассказывало, что в связи с погодными условиями занятия отменили у первой смены школьников с 1 по 4 классы. Тогда речь шла о Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе и Излучинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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