В поселках ХМАО отменили занятия у школьников второй смены

30 ноября 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Занятия отменили у второй смены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селах Ларьяк, Охтеурье, а также деревне Чехломей в Нижневартовском районе из-за сильного мороза отменили занятия у второй смены школьников с 1 по 4 классы. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». Активное сообщение об объявлении актированного дня: с. Ларьяк, с. Охтеурье, д. Чехломей. Смена — вторая, диапазон классов — с 1 по 4, дата актировки — 30.11.2022, — следует из сообщения на сайте. Согласно данным сервиса, температура воздуха в населенных пунктах составляет -27.0°, а ветер — 1 м/с. Ранее URA.RU рассказывало, что в связи с погодными условиями занятия отменили у первой смены школьников с 1 по 4 классы. Тогда речь шла о Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе и Излучинске.

В селах Ларьяк, Охтеурье, а также деревне Чехломей в Нижневартовском районе из-за сильного мороза отменили занятия у второй смены школьников с 1 по 4 классы. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». Активное сообщение об объявлении актированного дня: с. Ларьяк, с. Охтеурье, д. Чехломей. Смена — вторая, диапазон классов — с 1 по 4, дата актировки — 30.11.2022, — следует из сообщения на сайте. Согласно данным сервиса, температура воздуха в населенных пунктах составляет -27.0°, а ветер — 1 м/с. Ранее URA.RU рассказывало, что в связи с погодными условиями занятия отменили у первой смены школьников с 1 по 4 классы. Тогда речь шла о Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе и Излучинске.