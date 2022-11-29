В ХМАО отменили занятия у младших школьников

30 ноября 2022 в 07:13 Размер текста - 17 +

В ХМАО отменены занятия у школьников 1-4 классов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО в связи с погодными условиями отменены занятия у школьников с 1 по 4 классы в Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе, Излучинске. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Активное сообщение об объявлении актированного дня. Дата актировки — 30.11. 2022, смена — 1, диапазон — 1-4 классы», — сообщается на портале. Температура воздуха в ХМАО колеблется в диапазоне от -27.8 до -29.7 градусов. Ветер 0-1 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий у школьников 1-8 классов. 25 ноября в Сургуте столбик термометра опустился до -33 градусов.

В ХМАО в связи с погодными условиями отменены занятия у школьников с 1 по 4 классы в Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе, Излучинске. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Активное сообщение об объявлении актированного дня. Дата актировки — 30.11. 2022, смена — 1, диапазон — 1-4 классы», — сообщается на портале. Температура воздуха в ХМАО колеблется в диапазоне от -27.8 до -29.7 градусов. Ветер 0-1 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий у школьников 1-8 классов. 25 ноября в Сургуте столбик термометра опустился до -33 градусов.