29 ноября 2022
28 ноября 2022

В ХМАО отменили занятия у младших школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и пенсионеры. Курган, зима, ученики, дети, школьники
В ХМАО отменены занятия у школьников 1-4 классов Фото:

В ХМАО в связи с погодными условиями отменены занятия у школьников с 1 по 4 классы в Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе, Излучинске. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

«Активное сообщение об объявлении актированного дня. Дата актировки — 30.11. 2022, смена — 1, диапазон — 1-4 классы», — сообщается на портале.

Температура воздуха в ХМАО колеблется в диапазоне от -27.8 до -29.7 градусов. Ветер 0-1 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий у школьников 1-8 классов. 25 ноября в Сургуте столбик термометра опустился до -33 градусов.

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В ХМАО в связи с погодными условиями отменены занятия у школьников с 1 по 4 классы в Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе, Излучинске. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Активное сообщение об объявлении актированного дня. Дата актировки — 30.11. 2022, смена — 1, диапазон — 1-4 классы», — сообщается на портале. Температура воздуха в ХМАО колеблется в диапазоне от -27.8 до -29.7 градусов. Ветер 0-1 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий у школьников 1-8 классов. 25 ноября в Сургуте столбик термометра опустился до -33 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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