Тюменская коммунистка заслужила признание Совета Федерации

Тамара Казанцева получила благодарность от Валентины Матвиенко Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Главную коммунистку в Тюменской области Тамару Казанцеву наградили благодарностью от председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Об этом региональное отделение КПРФ сообщило в своих соцсетях.

«Депутат Тюменской областной думы, лидер коммунистов региона награждена благодарностью председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко за большой вклад в развитие парламентаризма, совершенствование законодательства Тюменской области и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в сообщении.

Наградить коммунистку приехал тюменский сенатор Дмитрий Горицкий. В октябре 2022 года его объявила в розыск Служба безопасности Украины.