30 ноября 2022
29 ноября 2022

Тюменская коммунистка заслужила признание Совета Федерации

© Служба новостей «URA.RU»
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Фракция КПРФ в областной Думе. Тюмень, казанцева тамара
Тамара Казанцева получила благодарность от Валентины Матвиенко Фото:

Главную коммунистку в Тюменской области Тамару Казанцеву наградили благодарностью от председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Об этом региональное отделение КПРФ сообщило в своих соцсетях.

«Депутат Тюменской областной думы, лидер коммунистов региона награждена благодарностью председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко за большой вклад в развитие парламентаризма, совершенствование законодательства Тюменской области и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в сообщении.

Наградить коммунистку приехал тюменский сенатор Дмитрий Горицкий. В октябре 2022 года его объявила в розыск Служба безопасности Украины.

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Главную коммунистку в Тюменской области Тамару Казанцеву наградили благодарностью от председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Об этом региональное отделение КПРФ сообщило в своих соцсетях. «Депутат Тюменской областной думы, лидер коммунистов региона награждена благодарностью председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко за большой вклад в развитие парламентаризма, совершенствование законодательства Тюменской области и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в сообщении. Наградить коммунистку приехал тюменский сенатор Дмитрий Горицкий. В октябре 2022 года его объявила в розыск Служба безопасности Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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