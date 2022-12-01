Депутат Госдумы отчитается перед жителями пермской деревни

02 декабря 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Игорь Шубин готов к отчету (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В деревне Верещагино Пермского края на сегодня запланирована встреча местных жителей с депутатом Госдумы РФ Игорем Шубиным. На ней парламентарий должен отчитаться о проделанной работе и пообщаться с избирателями. Приглашение размещено в социальных сетях местного дома культуры. «Приглашаем жителей поселка Павловский и деревни Верещагино на встречу с депутатом Государственной Думы РФ Игорем Николаевичем Шубиным! Встреча состоится в сельском клубе д. Верещагино», — говорится в объявлении. К тексту прикреплена презентация с отчетом Шубина о проделанной в ноябре работе. Шубин ранее избирался в законодательное собрание Пермского края от округа, куда входит Павловский и Верещагино, входил в состав Совета Федерации, затем был выбран депутатом Государственной думы.

В деревне Верещагино Пермского края на сегодня запланирована встреча местных жителей с депутатом Госдумы РФ Игорем Шубиным. На ней парламентарий должен отчитаться о проделанной работе и пообщаться с избирателями. Приглашение размещено в социальных сетях местного дома культуры. «Приглашаем жителей поселка Павловский и деревни Верещагино на встречу с депутатом Государственной Думы РФ Игорем Николаевичем Шубиным! Встреча состоится в сельском клубе д. Верещагино», — говорится в объявлении. К тексту прикреплена презентация с отчетом Шубина о проделанной в ноябре работе. Шубин ранее избирался в законодательное собрание Пермского края от округа, куда входит Павловский и Верещагино, входил в состав Совета Федерации, затем был выбран депутатом Государственной думы.