01 декабря 2022

Депутат Госдумы отчитается перед жителями пермской деревни

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Игорь Шубин член Совета Федерации России, шубин игорь
Игорь Шубин готов к отчету (архивное фото) Фото:

В деревне Верещагино Пермского края на сегодня запланирована встреча местных жителей с депутатом Госдумы РФ Игорем Шубиным. На ней парламентарий должен отчитаться о проделанной работе и пообщаться с избирателями. Приглашение размещено в социальных сетях местного дома культуры.

«Приглашаем жителей поселка Павловский и деревни Верещагино на встречу с депутатом Государственной Думы РФ Игорем Николаевичем Шубиным! Встреча состоится в сельском клубе д. Верещагино», — говорится в объявлении.

К тексту прикреплена презентация с отчетом Шубина о проделанной в ноябре работе. Шубин ранее избирался в законодательное собрание Пермского края от округа, куда входит Павловский и Верещагино, входил в состав Совета Федерации, затем был выбран депутатом Государственной думы.

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В деревне Верещагино Пермского края на сегодня запланирована встреча местных жителей с депутатом Госдумы РФ Игорем Шубиным. На ней парламентарий должен отчитаться о проделанной работе и пообщаться с избирателями. Приглашение размещено в социальных сетях местного дома культуры. «Приглашаем жителей поселка Павловский и деревни Верещагино на встречу с депутатом Государственной Думы РФ Игорем Николаевичем Шубиным! Встреча состоится в сельском клубе д. Верещагино», — говорится в объявлении. К тексту прикреплена презентация с отчетом Шубина о проделанной в ноябре работе. Шубин ранее избирался в законодательное собрание Пермского края от округа, куда входит Павловский и Верещагино, входил в состав Совета Федерации, затем был выбран депутатом Государственной думы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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