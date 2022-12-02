02 декабря 2022

Спортсмены из союза боевых искусств отправятся добровольцами в зону СВО

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Добровольцы из РСБИ отправятся в зону боевых действий, сообщил Юрий Трутнев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спортсмены из Российского союза боевых искусств (РСБИ) отправятся добровольцами в зону специальной военной операции. Об этом заявил вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и сопредседатель РСБИ Юрий Трутнев перед началом форума боевых искусств «Битва чемпионов-14: школа против школы».

«Союз РСБИ не может и не должен оставаться в стороне. Он сформировал отряд добровольцев, число которых составляет 98 человек. Сразу после соревнований спортсмены отправятся на подготовку, а затем и в зону спецоперации. Я хочу им поклониться и поблагодарить их за это решение», — передает слова Трутнева Gazeta.ru. Отряд объединил в себе представителей 16 областей, в том числе из Свердловской, Московской областей и Пермского края.

Трутнев отметил, что РСБИ существует уже 17 лет. «Сегодня уже мало просто выйти на ринг и доказать, что ты боец. Настоящие бойцы сегодня те, кто проливает кровь за Родину», — добавил он.

С обращением выступил кандидат в мастера спорта России по тайскому боксу Александр Котенков из Екатеринбурга. Он сказал, что у каждого мужчины есть три мамы — первая его родила, вторая родила ему детей, а третья это Родина-мать. «Каждый должен сделать свой выбор. Я свой выбор сделал. Не могу сказать, что решение принималось тяжело, оно давно зрело», — сообщил он. Также он пожелал, чтобы наступил мир и победа была за Россией.

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Спортсмены из Российского союза боевых искусств (РСБИ) отправятся добровольцами в зону специальной военной операции. Об этом заявил вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и сопредседатель РСБИ Юрий Трутнев перед началом форума боевых искусств «Битва чемпионов-14: школа против школы». «Союз РСБИ не может и не должен оставаться в стороне. Он сформировал отряд добровольцев, число которых составляет 98 человек. Сразу после соревнований спортсмены отправятся на подготовку, а затем и в зону спецоперации. Я хочу им поклониться и поблагодарить их за это решение», — передает слова Трутнева Gazeta.ru. Отряд объединил в себе представителей 16 областей, в том числе из Свердловской, Московской областей и Пермского края. Трутнев отметил, что РСБИ существует уже 17 лет. «Сегодня уже мало просто выйти на ринг и доказать, что ты боец. Настоящие бойцы сегодня те, кто проливает кровь за Родину», — добавил он. С обращением выступил кандидат в мастера спорта России по тайскому боксу Александр Котенков из Екатеринбурга. Он сказал, что у каждого мужчины есть три мамы — первая его родила, вторая родила ему детей, а третья это Родина-мать. «Каждый должен сделать свой выбор. Я свой выбор сделал. Не могу сказать, что решение принималось тяжело, оно давно зрело», — сообщил он. Также он пожелал, чтобы наступил мир и победа была за Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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