Пермячка одним ударом ножом убила пьяного хозяина квартиры после ссоры

03 декабря 2022 в 09:18 Размер текста - 17 +

Подозреваемая вооружилась ножом после ссоры Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Пермячка повздорила со знакомым, после чего взяла в руки нож и нанесла мужчине один удар в область грудной клетки. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по Пермскому краю. «По версии следствия, в дневное время 29 ноября 2022 года между хозяином квартиры, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его 41-летней знакомой произошла ссора, в ходе которой подозреваемая вооружилась ножом и нанесла им мужчине один удар в область грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался на месте», — указано на сайте ведомства. Подозреваемая содержится под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование в настоящий момент продолжается. URA.RU уже писало, что в Добрянке (Пермский край) местного жителя приговорили к заключению за то, что он в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом в грудь незнакомого мужчину на улице. Инцидент произошел в середине ноября. Несколькими днями ранее жительница Краснокамска, поссорившись со своей знакомой, ударила ее ножом в грудь. После чего утверждала, что пострадавшая сделала это сама. А в ноября пермяк убил свою знакомую и, чтобы избавиться от свидетелей, пырнул ножом вторую. Об этом также сообщали корреспонденты агентства.

Пермячка повздорила со знакомым, после чего взяла в руки нож и нанесла мужчине один удар в область грудной клетки. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по Пермскому краю. «По версии следствия, в дневное время 29 ноября 2022 года между хозяином квартиры, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его 41-летней знакомой произошла ссора, в ходе которой подозреваемая вооружилась ножом и нанесла им мужчине один удар в область грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался на месте», — указано на сайте ведомства. Подозреваемая содержится под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование в настоящий момент продолжается. URA.RU уже писало, что в Добрянке (Пермский край) местного жителя приговорили к заключению за то, что он в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом в грудь незнакомого мужчину на улице. Инцидент произошел в середине ноября. Несколькими днями ранее жительница Краснокамска, поссорившись со своей знакомой, ударила ее ножом в грудь. После чего утверждала, что пострадавшая сделала это сама. А в ноября пермяк убил свою знакомую и, чтобы избавиться от свидетелей, пырнул ножом вторую. Об этом также сообщали корреспонденты агентства.