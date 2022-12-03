ВС РФ уничтожили два пункта дислокации наемников возле Краматорска

Вооруженные силы России поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников ВСУ в районе Краматорска (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников», — сообщили в сводке ведомства. Там также добавили, что возле населенного пункта Каленики (ДНР) российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, которая была произведена в США. Сводка опубликована в telegram-канале министерства.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин пообещал освободить всю конституционную территорию ДНР. В том числе Славянск, Краматорск и другие населенные пункты.
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Вооруженные силы России поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников ВСУ в районе Краматорска (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников», — сообщили в сводке ведомства. Там также добавили, что возле населенного пункта Каленики (ДНР) российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, которая была произведена в США. Сводка опубликована в telegram-канале министерства. Ранее глава ДНР Денис Пушилин пообещал освободить всю конституционную территорию ДНР. В том числе Славянск, Краматорск и другие населенные пункты.