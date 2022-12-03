ВС РФ уничтожили два пункта дислокации наемников возле Краматорска

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ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию, произведенную в США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников ВСУ в районе Краматорска (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников», — сообщили в сводке ведомства. Там также добавили, что возле населенного пункта Каленики (ДНР) российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, которая была произведена в США. Сводка опубликована в telegram-канале министерства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин пообещал освободить всю конституционную территорию ДНР. В том числе Славянск, Краматорск и другие населенные пункты.

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Вооруженные силы России поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников ВСУ в районе Краматорска (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников», — сообщили в сводке ведомства. Там также добавили, что возле населенного пункта Каленики (ДНР) российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, которая была произведена в США. Сводка опубликована в telegram-канале министерства. Ранее глава ДНР Денис Пушилин пообещал освободить всю конституционную территорию ДНР. В том числе Славянск, Краматорск и другие населенные пункты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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