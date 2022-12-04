04 декабря 2022
03 декабря 2022

Медикам понадобилась помощь спасателей для переноски массивного пермяка

© Служба новостей «URA.RU»
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Фельдшеры. Курган, пациент, носилки, скорая помощь, машина скорой помощи, лежачий больной, госпитализация, фельдшер на выезде
В итоге операции по эвакуации мужчину увезли в больницу Фото:

В Пермском крае сотрудникам скорой помощи пришлось обратиться к спасателям, чтобы спустить пациента с пятого этажа. Дело в том, что вес мужчины превышал 100 кг, а идти самостоятельно он не мог, рассказали в поисково-спасательной службе Кунгурского округа.

«От старшего врача скорой медицинской помощи поступило сообщение с просьбой транспортировать с 5-го этажа до машины скорой помощи больного мужчину с инсультом, весом более 100 кг. Спасатели оказали патронажную помощь», — сообщается на странице службы в соцсети «ВКонтакте».

В итоге спасатели на носилках спустили мужчину в машину скорой. Пациента увезли в больницу.

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В Пермском крае сотрудникам скорой помощи пришлось обратиться к спасателям, чтобы спустить пациента с пятого этажа. Дело в том, что вес мужчины превышал 100 кг, а идти самостоятельно он не мог, рассказали в поисково-спасательной службе Кунгурского округа. «От старшего врача скорой медицинской помощи поступило сообщение с просьбой транспортировать с 5-го этажа до машины скорой помощи больного мужчину с инсультом, весом более 100 кг. Спасатели оказали патронажную помощь», — сообщается на странице службы в соцсети «ВКонтакте». В итоге спасатели на носилках спустили мужчину в машину скорой. Пациента увезли в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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