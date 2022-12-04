Медикам понадобилась помощь спасателей для переноски массивного пермяка

05 декабря 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

В итоге операции по эвакуации мужчину увезли в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае сотрудникам скорой помощи пришлось обратиться к спасателям, чтобы спустить пациента с пятого этажа. Дело в том, что вес мужчины превышал 100 кг, а идти самостоятельно он не мог, рассказали в поисково-спасательной службе Кунгурского округа. «От старшего врача скорой медицинской помощи поступило сообщение с просьбой транспортировать с 5-го этажа до машины скорой помощи больного мужчину с инсультом, весом более 100 кг. Спасатели оказали патронажную помощь», — сообщается на странице службы в соцсети «ВКонтакте». В итоге спасатели на носилках спустили мужчину в машину скорой. Пациента увезли в больницу.

В Пермском крае сотрудникам скорой помощи пришлось обратиться к спасателям, чтобы спустить пациента с пятого этажа. Дело в том, что вес мужчины превышал 100 кг, а идти самостоятельно он не мог, рассказали в поисково-спасательной службе Кунгурского округа. «От старшего врача скорой медицинской помощи поступило сообщение с просьбой транспортировать с 5-го этажа до машины скорой помощи больного мужчину с инсультом, весом более 100 кг. Спасатели оказали патронажную помощь», — сообщается на странице службы в соцсети «ВКонтакте». В итоге спасатели на носилках спустили мужчину в машину скорой. Пациента увезли в больницу.