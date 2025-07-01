01 июля 2025

На железнодорожной станции в Пермском крае загорелся электровоз. Видео

На станции Чайковская в Пермском крае загорелся электровоз
© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание уже потушили. Пострадавших нет
Возгорание уже потушили. Пострадавших нет Фото:

На железнодорожной станции Чайковская в Нытвенском районе (Пермский край) загорелся электровоз. Инцидент произошел 2 июля.

«Информация о возгорании поступила около 09:00. Сейчас на месте работает следственно оперативная группа. Все обстоятельства дела устанавливаются», — пояснили URA.RU в пресс-службе Пермского Линейного отдела МВД России на транспорте.

Там добавили, что в озгорание уже потушили. Пострадавших нет.

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На железнодорожной станции Чайковская в Нытвенском районе (Пермский край) загорелся электровоз. Инцидент произошел 2 июля. «Информация о возгорании поступила около 09:00. Сейчас на месте работает следственно оперативная группа. Все обстоятельства дела устанавливаются », — пояснили URA.RU в пресс-службе Пермского Линейного отдела МВД России на транспорте. Там добавили, что в озгорание уже потушили. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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