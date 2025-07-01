Возгорание уже потушили. Пострадавших нет
На железнодорожной станции Чайковская в Нытвенском районе (Пермский край) загорелся электровоз. Инцидент произошел 2 июля.
«Информация о возгорании поступила около 09:00. Сейчас на месте работает следственно оперативная группа. Все обстоятельства дела устанавливаются», — пояснили URA.RU в пресс-службе Пермского Линейного отдела МВД России на транспорте.
Там добавили, что в озгорание уже потушили. Пострадавших нет.
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