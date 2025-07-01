В семье японских журавлей произошло пополнение. В Пермском зоопарке пара Фуджи и Ай вновь стала родителями. Второй птенец у этой пары вылупился 12 июня.
«На данный момент пол новорожденного еще не определен. Зоологи временно дали малышу имя Кайсе, что в переводе с японского означает „величественная победа“. Малыш находится под постоянным присмотром матери. Самка Ай проявляет заботу, кормит потомство и обучает его базовым навыкам, свойственным журавлям», — сообщает Пермский зоопарк в соцсети «ВКонтакте».
Состояние здоровья птенца оценивается как соответствующее возрастным нормам. Японские журавли рождаются с хорошим зрением, проявляют активность уже в первые дни жизни и начинают самостоятельно передвигаться, подражая родителям.
Это уже второй выводок у Фуджи и Ай. Их первый птенец, самец по кличке Рюша, появился на свет в июне 2022 года. Тогда зоологам пришлось взять заботу о нем на себя: заметив равнодушие родителей к яйцу, специалисты поместили его в инкубатор. Сотрудники зоопарка кормили Рюшу насекомыми по расписанию, выгуливали и уделяли ему необходимое внимание, чтобы обеспечить полноценное развитие и компенсировать отсутствие материнского тепла.
Японский журавль относится к числу редчайших видов и включен в Международную Красную книгу. По данным экспертов, численность популяции в мире не превышает 2 000 особей. Вид находится под угрозой исчезновения.
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