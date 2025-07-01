01 июля 2025

Самый известный пермский блогер-экономист поборется за мандат в Госдуме

Пермский экономист Антон Любич решил стать депутатом Госдумы
© Служба новостей «URA.RU»
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Антон Любич не исключает, что примет участие в выборах от «Новых людей»
Антон Любич не исключает, что примет участие в выборах от «Новых людей» Фото:

Пермский экономист и политолог Антон Любич намерен побороться за мандат в Госдуме. Как рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией, Любич может пойти на выборы от партии «Новые люди». Для участия в предвыборной кампании он задействует свои связи в пермской бизнес-среде.

«У Любича достаточно контактов среди регионального бизнеса и промышленников, чтобы найти спонсоров для кампании», — отмечает источник URA.RU. Сам экономист в беседе с агентством отметил, что не исключает своего выдвижения для участия в выборах-2026. При этом он добавил, что «говорить об этом, как и о сотрудничестве с конкретной партией, пока преждевременно». «Если будет общественный запрос — не могу на него не откликнуться», — заключил Любич. Агентство направило информационный запрос в пресс-службу партии «Новые люди», к моменту опубликования материала ответ не последовал.

Любич ранее в правление группы компаний «МидЮрал» (Екатеринбург). Он известен как экономический обозреватель и бизнес-аналитик, а также автор книг. В них Любич делится с читателями своим предпринимательским опытом. Состоял в Генсовете общественной организации «Деловая Россия». В 2016 году бизнесмен участвовал в выборах в Госдуму от «Партии роста», но ему не удалось пройти в парламент.

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Пермский экономист и политолог Антон Любич намерен побороться за мандат в Госдуме. Как рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией, Любич может пойти на выборы от партии «Новые люди». Для участия в предвыборной кампании он задействует свои связи в пермской бизнес-среде. «У Любича достаточно контактов среди регионального бизнеса и промышленников, чтобы найти спонсоров для кампании», — отмечает источник URA.RU. Сам экономист в беседе с агентством отметил, что не исключает своего выдвижения для участия в выборах-2026. При этом он добавил, что «говорить об этом, как и о сотрудничестве с конкретной партией, пока преждевременно». «Если будет общественный запрос — не могу на него не откликнуться», — заключил Любич. Агентство направило информационный запрос в пресс-службу партии «Новые люди», к моменту опубликования материала ответ не последовал. Любич ранее в правление группы компаний «МидЮрал» (Екатеринбург). Он известен как экономический обозреватель и бизнес-аналитик, а также автор книг. В них Любич делится с читателями своим предпринимательским опытом. Состоял в Генсовете общественной организации «Деловая Россия». В 2016 году бизнесмен участвовал в выборах в Госдуму от «Партии роста», но ему не удалось пройти в парламент.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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