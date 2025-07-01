Очевидцы сообщают, что автобус рейсовый
Утром 2 июля пермяки заметили на улицах города дымящийся автобус. Сначала появились сообщения о том, что он едет на Комсомольском проспекте, затем на улице Героев Хасана.
«Увидел этот автобус на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Революции. Очень сильно дымился. Дым выходил из выхлопной трубы, причем водителя, судя по всему это особо не беспокоило. Он продолжил маршрут», — рассказал читатель URA.RU.
URA.RU обратилось за комментариями в департамент транспорта администрации Перми и в Министерство транспорта региона. Ответы ожидаются.
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