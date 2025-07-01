01 июля 2025

Пермяки обеспокоены дымящимся автобусом, который разъезжает по городу. Видео

В Перми заметили дымящийся автобус
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Очевидцы сообщают, что автобус рейсовый
Очевидцы сообщают, что автобус рейсовый Фото:

Утром 2 июля пермяки заметили на улицах города дымящийся автобус. Сначала появились сообщения о том, что он едет на Комсомольском проспекте, затем на улице Героев Хасана.

«Увидел этот автобус на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Революции. Очень сильно дымился. Дым выходил из выхлопной трубы, причем водителя, судя по всему это особо не беспокоило. Он продолжил маршрут», — рассказал читатель URA.RU.

URA.RU обратилось за комментариями в департамент транспорта администрации Перми и в Министерство транспорта региона. Ответы ожидаются. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Утром 2 июля пермяки заметили на улицах города дымящийся автобус. Сначала появились сообщения о том, что он едет на Комсомольском проспекте, затем на улице Героев Хасана. «Увидел этот автобус на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Революции. Очень сильно дымился. Дым выходил из выхлопной трубы, причем водителя, судя по всему это особо не беспокоило. Он продолжил маршрут», — рассказал читатель URA.RU . URA.RU обратилось за комментариями в департамент транспорта администрации Перми и в Министерство транспорта региона. Ответы ожидаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...