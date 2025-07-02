В Пермском крае отключат радио и телевидение

Жители двух территорий Пермского края останутся без радио и телевидения
© Служба новостей «URA.RU»
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Это коснется жителей Чайковского и поселка Северный Коммунар
Это коснется жителей Чайковского и поселка Северный Коммунар Фото:

Жители двух территорий Пермского края останутся без радио и телевидения. Отключения будут кратковременными. 

«У жителей Чайковского Радио России не будет вещать 9 июля с 11:00 до 18:00 по местному времени. Продолжительность отключения — не более одного часа», — сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра. 

В поселке Северный Коммунар 10 июля ожидается отключение цифрового пакета РТРС-2. Ограничения продлятся с 12:00 до 17:00, но не более 2 часов.

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Жители двух территорий Пермского края останутся без радио и телевидения. Отключения будут кратковременными.  «У жителей Чайковского Радио России не будет вещать 9 июля с 11:00 до 18:00 по местному времени. Продолжительность отключения — не более одного часа», — сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра.  В поселке Северный Коммунар 10 июля ожидается отключение цифрового пакета РТРС-2. Ограничения продлятся с 12:00 до 17:00, но не более 2 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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