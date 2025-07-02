В Пермском крае отключат радио и телевидение

Это коснется жителей Чайковского и поселка Северный Коммунар
Жители двух территорий Пермского края останутся без радио и телевидения. Отключения будут кратковременными.
«У жителей Чайковского Радио России не будет вещать 9 июля с 11:00 до 18:00 по местному времени. Продолжительность отключения — не более одного часа», — сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра.
В поселке Северный Коммунар 10 июля ожидается отключение цифрового пакета РТРС-2. Ограничения продлятся с 12:00 до 17:00, но не более 2 часов.
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