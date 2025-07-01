Пермские подростки устроили нелегальный турнир по боям на кулаках

В Перми подростки устроили серию боев на кулаках. По словам очевидцев, все происходило на спортивной площадке в районе Старых Водников.
«Толпа сверстников окружила участников поединков, наблюдая за драками и подбадривая „бойцов“. Юноши при этом использовали перчатки и старались соблюдать правила», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал «Подслушано Закамск».
Участники событий отмечают, что подростки таким образом «решали вопросы». Но определить победителя нелегального турнира не вышло. Толпу разогнала Росгвардия.
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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