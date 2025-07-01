01 июля 2025

Пермские подростки устроили нелегальный турнир по боям на кулаках

Подростки из Перми подрались на спортплощадке в окружении сверстников
© Служба новостей «URA.RU»
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На обоих «бойцах» были специальные перчатки
На обоих «бойцах» были специальные перчатки Фото:

В Перми подростки устроили серию боев на кулаках. По словам очевидцев, все происходило на спортивной площадке в районе Старых Водников.

«Толпа сверстников окружила участников поединков, наблюдая за драками и подбадривая „бойцов“. Юноши при этом использовали перчатки и старались соблюдать правила», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал «Подслушано Закамск».

Участники событий отмечают, что подростки таким образом «решали вопросы». Но определить победителя нелегального турнира не вышло. Толпу разогнала Росгвардия.

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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В Перми подростки устроили серию боев на кулаках. По словам очевидцев, все происходило на спортивной площадке в районе Старых Водников. «Толпа сверстников окружила участников поединков, наблюдая за драками и подбадривая „бойцов“. Юноши при этом использовали перчатки и старались соблюдать правила», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал «Подслушано Закамск». Участники событий отмечают, что подростки таким образом «решали вопросы». Но определить победителя нелегального турнира не вышло. Толпу разогнала Росгвардия. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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