01 июля 2025

В Перми нейросеть будет ловить водителей, скрывающих номера на парковках

© Служба новостей «URA.RU»
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Система автоматически сформирует отчет о нарушении и отправит в специальную комиссию
Система автоматически сформирует отчет о нарушении и отправит в специальную комиссию Фото:

Пермская дирекция дорожного движения приступила к реализации экспериментального проекта. Он подразумевает внедрение модуля автоматического распознавания регистрационных знаков автомобилей, припаркованных на платных стоянках в городе. 

«На территории платных парковок установлены современные комплексы фото- и видеонаблюдения, которые осуществляют фиксацию автомобилей и идентификацию их номерных знаков. Поступающие данные проходят обработку с применением нейросетей. Благодаря этому становится возможным выявление транспортных средств, не имеющих регистрационных номеров, либо оборудованных номерами, затрудняющими идентификацию», — сообщается на сайте мэрии Перми. 

В отношении таких автомобилей система автоматически формирует отчет о нарушении, который направляется в городскую административную комиссию. На основании собранных материалов формируется доказательная база, необходимая для последующего привлечения водителей к ответственности за неуплату парковки.

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Пермская дирекция дорожного движения приступила к реализации экспериментального проекта. Он подразумевает внедрение модуля автоматического распознавания регистрационных знаков автомобилей, припаркованных на платных стоянках в городе.  «На территории платных парковок установлены современные комплексы фото- и видеонаблюдения, которые осуществляют фиксацию автомобилей и идентификацию их номерных знаков. Поступающие данные проходят обработку с применением нейросетей. Благодаря этому становится возможным выявление транспортных средств, не имеющих регистрационных номеров, либо оборудованных номерами, затрудняющими идентификацию», — сообщается на сайте мэрии Перми.  В отношении таких автомобилей система автоматически формирует отчет о нарушении, который направляется в городскую административную комиссию. На основании собранных материалов формируется доказательная база, необходимая для последующего привлечения водителей к ответственности за неуплату парковки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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