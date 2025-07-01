В Перми нейросеть будет ловить водителей, скрывающих номера на парковках

Пермская дирекция дорожного движения приступила к реализации экспериментального проекта. Он подразумевает внедрение модуля автоматического распознавания регистрационных знаков автомобилей, припаркованных на платных стоянках в городе.
«На территории платных парковок установлены современные комплексы фото- и видеонаблюдения, которые осуществляют фиксацию автомобилей и идентификацию их номерных знаков. Поступающие данные проходят обработку с применением нейросетей. Благодаря этому становится возможным выявление транспортных средств, не имеющих регистрационных номеров, либо оборудованных номерами, затрудняющими идентификацию», — сообщается на сайте мэрии Перми.
В отношении таких автомобилей система автоматически формирует отчет о нарушении, который направляется в городскую административную комиссию. На основании собранных материалов формируется доказательная база, необходимая для последующего привлечения водителей к ответственности за неуплату парковки.
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