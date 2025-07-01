Стало известно, какие зарплаты пермские родители хотят для своих детей

На старте карьеры 35% своих детей пермские родители назвали нормальной зарплату от 50 до 80 тысяч рублей, еще 25% рассчитывают на сумму от 80 тысяч до 100 тысяч рублей. Такие данные содержатся в исследовании сервисов «Онлайн-школа №1» и «Зарплата.ру».
«В начале карьеры 35% опрошенных родителей называют нормальной зарплату от 50 до 80 тысяч рублей. 25% рассчитывают на сумму от 80 до 100 тысяч рублей. Еще 15% — на зарплату более 100 тысяч рублей. В перспективе пермяки ожидают, что доход их детей вырастет от 150 до 500 тысяч рублей в месяц.
Родители готовы инвестировать в образование для будущей карьеры: 70% опрошенных согласны платить за дополнительные курсы и сертификации, 55% — нанимать репетиторов для подготовки к экзаменам, а 50% — платить за изучение иностранных языков. При этом 20% респондентов считают, что для успешной карьеры достаточно школьного образования.
Ранее URA.RU сообщало, что пермские зумеры требуют от работодателей завышенные зарплаты. При этом большинство работодателей Перми сделают выбор в пользу кандидата, который может подтвердить опыт работы (75%), а 20% считают зумеров наиболее подходящим вариантом. Помимо повышенной оплаты труда, работодатели чаще всего слышат пожелания о полностью удаленном формате работы (73%).
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