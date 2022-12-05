Путин подписал закон о дефицитном бюджете на 2023 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и 2024—2025 годы. Он будет дефицитным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Расходы бюджета РФ планируются на уровне 29 трлн рублей в 2023 году, 29,4 трлн рублей в 2024 году и 29,2 трлн рублей в 2025 году, говорится в документе. Предполагается, что доходы будут ниже — 26,1 трлн, 27,2 трлн и 27,9 трлн рублей соответственно. По прогнозу, дефицит в 2023 году составит 2% ВВП — почти 3 трлн рублей. Погасить его предлагается с помощью заимствований. Предполагается, что дефицит бюджета будет снижен до 0,7% в 2025 году.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что к началу 2023 года в России ожидается спад ВВП на 2,9%. Ранее агентство Bloomberg прогнозировало в начале следующего года в России масштабное падение экономики.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и 2024—2025 годы. Он будет дефицитным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Расходы бюджета РФ планируются на уровне 29 трлн рублей в 2023 году, 29,4 трлн рублей в 2024 году и 29,2 трлн рублей в 2025 году, говорится в документе. Предполагается, что доходы будут ниже — 26,1 трлн, 27,2 трлн и 27,9 трлн рублей соответственно. По прогнозу, дефицит в 2023 году составит 2% ВВП — почти 3 трлн рублей. Погасить его предлагается с помощью заимствований. Предполагается, что дефицит бюджета будет снижен до 0,7% в 2025 году. Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что к началу 2023 года в России ожидается спад ВВП на 2,9%. Ранее агентство Bloomberg прогнозировало в начале следующего года в России масштабное падение экономики.