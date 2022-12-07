Песков: Германия опровергла вмешательство РФ в подготовку госпереворота 07 декабря 2022 в 15:45 Размер текста - 17 + Попытка госпереворота в ФРГ является исключительно внутренним делом этой страны, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Попытка госпереворота в Германии является исключительно внутренним делом этой страны и Россия никоим образом не вмешивается в эти события. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это скорее внутренняя проблема ФРГ. Они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи быть не может», — заявил Дмитрий Песков. Ранее полиция Германии пресекла попытку госпереворота в Берлине. Правые экстремисты предприняли попытку совершить штурм Бундестага. Попытка госпереворота в Германии является исключительно внутренним делом этой страны и Россия никоим образом не вмешивается в эти события. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это скорее внутренняя проблема ФРГ. Они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи быть не может», — заявил Дмитрий Песков. Ранее полиция Германии пресекла попытку госпереворота в Берлине. Правые экстремисты предприняли попытку совершить штурм Бундестага. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям