Песков: Германия опровергла вмешательство РФ в подготовку госпереворота

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет, путин владимир
Попытка госпереворота в ФРГ является исключительно внутренним делом этой страны, заявил Дмитрий Песков Фото:

Попытка госпереворота в Германии является исключительно внутренним делом этой страны и Россия никоим образом не вмешивается в эти события. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Это скорее внутренняя проблема ФРГ. Они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи быть не может», — заявил Дмитрий Песков. Ранее полиция Германии пресекла попытку госпереворота в Берлине. Правые экстремисты предприняли попытку совершить штурм Бундестага.

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Попытка госпереворота в Германии является исключительно внутренним делом этой страны и Россия никоим образом не вмешивается в эти события. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это скорее внутренняя проблема ФРГ. Они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи быть не может», — заявил Дмитрий Песков. Ранее полиция Германии пресекла попытку госпереворота в Берлине. Правые экстремисты предприняли попытку совершить штурм Бундестага.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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